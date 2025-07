O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tem prazo definido para decidir se abrirá ou não denúncia contra Bruno Henrique, do Flamengo, investigado por suposto envolvimento em manipulação de apostas esportivas. O atacante pode ser denunciado por violar o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que proíbe "atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende".

O inquérito foi concluído no último dia 7 de junho. Agora, a Procuradoria do STJD tem 60 dias a contar do relatório para analisá-lo e fazer a denúncia — caso assim entenda —, ou seja, até a primeira semana de agosto.

Inquérito do STJD recomendou denúncia contra Bruno Henrique?

Ao contrário de como é popularmente entendido, o relatório de inquérito do STJD não "recomenda" denúncia ou não, mas sim identifica indícios de ocorrência de infrações desportivas. No caso de Bruno Henrique, a apuração do Lance! confirmou que o documento aponta vestígios de transgressão após avaliar as provas recebidas da Polícia Federal.

Entenda o caso Bruno Henrique

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O atacante do Flamengo foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas. Agora, o relatório da PF será analisado pelo Ministério Público do Distrito Federal, que decidirá pelo oferecimento da denúncia ou não.

O caso ganhou força por conta de uma jogada específica em 1º de novembro de 2023, no confronto entre Flamengo e Santos, quando Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo seguido de expulsão por reclamação acentuada da arbitragem. As autoridades investigam se o atleta provocou propositalmente a punição, sabendo que parentes e amigos fariam apostas específicas com base nessa informação privilegiada.