Post de treinador campeão da Euro citando Botafogo repercute: ‘Querendo e sabendo pedir’

Um fato para lá de aleatório pegou a torcida do Botafogo de surpresa. O técnico italiano, Roberto Mancini, que chegou a negociar com o clube antes da chegada de Renato Paiva ao comando alvinegro, fez uma publicação em sua rede social e marcou o Glorioso. O treinador está desempregado desde o ano passado. Na web, torcedores do Botafogo repercutiram o story.

— Vamos, @Botafogo. Você é forte. Boa sorte no campeonato — dizia a publicação com um fundo de um céu estrelado.

Mancini foi um dos treinadores tentados por John Textor em fevereiro, mas, à época, a pedida salarial foi considerada extremamente alta pelo Botafogo. Em abril, o ex-jogador César, que atuou como intermediário nas negociações, afirmou que profissional ficou “muito próximo de dizer sim” ao clube alvinegro.

O italiano tem 60 anos e está desempregado desde outubro de 2024, quando deixou o cargo de técnico da seleção da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa italiana, Mancini se reaproximou da Sampdoria, clube que defendeu pela maior parte da carreira como jogador, mas as conversas não vingaram.

O acionista majoritário da SAF Alvinegra busca um novo treinador para o time principal após demitir Renato Paiva no último domingo (29), um dia depois da eliminação no Mundial de Clubes para o Palmeiras.

O Botafogo chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (1º), por volta de 22h (horário de Brasília), vindo dos Estados Unidos. Após o desembarque, o elenco do Alvinegro terá alguns dias de folga e se reapresentará apenas na próxima segunda-feira, 7 de julho.

