Jornalista faz reflexão com Corinthians, São Paulo e Palmeiras: ‘Passam vergonha’

O jornalista Eduardo Tironi escreveu em sua coluna do Lance! sobre o momento distinto entre Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tironi afirmou que o que vive o Alviverde distoa da realidade do Timão e do Tricolor, que vivem momento complicado financeiramente.

Corinthians e São Paulo assistem ao Palmeiras e passam vergonha por aqui

O Palmeiras está entre os oito melhores times da Copa do Mundo de

Clubes. O Fluminense também chegou lá depois de brilhante vitória

sobre a Inter de Milão. Flamengo e Botafogo ficaram pelo caminho, mas

nenhum dos dois deu vexame. O Fla perdeu para um dos melhores times do

mundo, o Botafogo para um rival nacional.

Em resumo, o papel dos brasileiros por lá segue sendo digno, com o

fato de que Palmeiras e Flu ainda podem ir mais longe e fazer

história.

Se lá a imagem dos brasileiro anda em alta, quem ficou por aqui sofre.

Com todo mundo de férias e voltando agora às atividades no Brasil, os

olhares naturalmente não estão voltados para cá. Afinal, tirando os

torcedores dos próprios times, quem está interessado em saber como

andam os treinamentos dos jogadores daqui enquanto City, PSG,

Palmeiras, Fluminense, Bayern, etc…desfilam pelos Estados Unidos?

Pois é… mas as coisas estão acontecendo em território nacional, o que

na verdade só deixa o abismo entre a turma dos Estados Unidos e a de

cá maior ainda.

No Corinthians, Memphis Depay ameaça não voltar ao clube se não

receber a bagatela de R$ 6 milhões que o clube estaria lhe devendo. A

diretoria anunciou que pagou parte do devido (R$ 1,4 milhão), mas

ainda faltam R$ 4,7 mi). Enquanto isso, o Flamengo acumulou R$ 150

milhões de premiação pelos quatro jogos que fez em terras americanas.

No Palmeiras, Paulinho vive o drama de uma contusão insistente. Maior

contratação do clube na temporada, deverá fazer uma nova operação

quando voltar ao Brasil. Nos poucos minutos que esteve em campo

sábado, fez o gol que levou o clube às quartas-de-final. O gol ajudou

no incrível valor R$ 200 milhões em premiações que o clube vai

embolsar.

No mesmo dia em que Paulinho fazia o gol milionário nos Estados

Unidos, na zona sul de São Paulo ocorria uma grande festa junina no

clube social do São Paulo. Entre convidados, fogueira, bandeirinha e

quentão, um vídeo surgiu em um telão exaltando o mandato do presidente

Julio Casares, o dirigente que teria “resgatado o São Paulo

esportivamente.”

Financeiramente, os dirigentes exaltam a diminuição da dívida. A

porcentagem da diminuição é espantosa: 0,2%.

Memphis vive momento de indefinição no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)