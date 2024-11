Jornalista aponta decisão crucial de Filipe Luís na final da Copa do Brasil

Filipe Luís à beira do campo durante partida entre Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

O jornalista Renato Maurício Prado elogiou o trabalho de Filipe Luís, no comando do Flamengo, após a conquista da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu o título da copa nacional após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (10), na Arena MRV. Com o resultado do segundo jogo, o placar agregado da decisão foi de 4 a 1 para a equipe carioca.

➡️Quanto o Flamengo vai receber pelo título da Copa do Brasil?

➡️Marcos Braz confirma ida de Gabigol ao Cruzeiro e diz: ‘Situação normal’

Em análise da conquista, Renato Maurício Prado apontou uma decisão importante de Filipe Luís à beira do campo. Para o comunicador, a escolha do técnico em substituir Gabigol por Bruno Henrique, durante o intervalo da partida, foi ousada e primordial para a confirmação do título.

- Estou cada vez mais encantado com o trabalho do Filipe Luís. Ele armou um time diferente do da primeira partida. No segundo tempo, ele teve uma tacada de gênio ao tirar o Gabigol e colocar o Bruno Henrique. Quando eu ouvi no final do primeiro tempo, que o camisa 27 estava aquecendo, pensei que seria para entrar no lugar do Michael - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Tem que ser um técnico com muita fé no próprio taco para fazer uma coisa dessa. O Gabriel jogou bem o primeiro tempo? Não. Mas ele é o Gabigol, que tinha acabado de fazer dois gols e participado de outro na vitória por 3 a 1 sob o Galo, no Maracanã. Você tirar um cara que faz gol nessas finais, é um risco. Se não desse certo o Filipe ia levar muita porrada - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Escolha certa na final da Copa do Brasil

Durante a segunda etapa, a escolha do treinador se provou ser correta. De acordo com Renato Maurício Prado, Bruno Henrique foi primordial para a vitória do Flamengo ao realizar uma função que Gabigol não estava apto: liderar os contra-ataques do rubro-negro.

- Com essa substituição, o Filipe Luís matou o Atlético-MG. O Bruno Henrique deu para o Flamengo, no segundo tempo, a válvula de escape atacar o adversário. Porque até então, o alvinegro conseguia atacar a equipe rubro-negra. O Filipe fez a diferença ao realizar essa troca - finalizou.

A vitória contra o Atlético-MG sacramentou a conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo. O troféu foi o primeiro conquistado por Filipe Luís no comando da equipe principal do clube carioca. Ele assumiu o time na final de setembro após a saída do técnico Tite.