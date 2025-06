Mundial de Clubes: Diego Alves vai comentar jogos do Flamengo na CazéTV

O ídolo da Nação rubro-negra, Diego Alves, vai comentar os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes pela Cazé TV. Ele pendurou as luvas em janeiro de 2025, depois de uma passagem apagada pelo Celta de Vigo, e vai viver sua primeira experiência como comentarista.

Pelo Flamengo, Diego Alves conquistou 11 títulos em sua passagem de cinco anos e meio: bicampeão da Libertadores, do Brasileirão e da Supercopa, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana e tri Carioca.

A equipe de transmissão do Flamengo na CazéTV será composta pelos ex-jogadores Diego Alves e Rodinei, além dos influenciadores Chico Moedas e Duda Lago. O narrador não será fixo.

Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo (Foto: Arquivo Pessoal)

Logística da Cazé TV na cobertura do Flamengo

O ex-goleiro Diego Alves, que vai comentar os jogos do Flamengo no Mundial, vai viajar para os Estados Unidos e participar da transmissão nos estádios que o Rubro-Negro vai atuar. Rodinei, por outro lado, participará pelo estúdio da Cazé TV no Rio de Janeiro.

O Flamengo estreia no dia 16 de junho contra o Espérance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em seguida, enfrenta o Chelsea no mesmo estádio, em 20 de junho. A última partida da fase de grupos será contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando, no dia 24 de junho. Todas as partidas terão transmissão da CazéTV.

Preparação do Rubro-Negro para o Mundial

Para os dois primeiros jogos, contra Espérance e Chelsea, o Flamengo ficará baseado em Atlantic City, utilizando as instalações esportivas da Universidade de Stockton. A cidade está localizada a cerca de uma hora de ônibus da Filadélfia, facilitando a logística da equipe. Para o último jogo da fase de grupos, contra o Los Angeles FC, a delegação se deslocará para Orlando.