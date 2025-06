Cazé TV terá um dos maiores ídolos da história do Palmeiras no Mundial de Clubes

A CazéTV confirmou nesta quinta-feira (5) a contratação do ex-goleiro Marcos como comentarista da emissora para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, marcada para o período de 14 de junho a 13 de julho.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pentacampeão mundial e ídolo do Palmeiras, Marcos vai acompanhar a participação do clube paulista no torneio. O time estreia no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal.

"Eu estarei na estreia o Verdão na Copa do Mundo de Clubes. Vamos juntos nessa torcida? Bora, Porco!", afirmou Marcos em vídeo divulgado pela emissora.

- São Marcos é o nosso novo reforço pra copa do mundo de clubes da fifa! ídolo máximo do Palmeiras! Imagina ter seu ídolo comentando e torcendo junto com você? tá maluco! é o puro suco da CazéTV! todos os jogos do Verdão, você acompanha aqui com a gente - publicou o perfil oficial da CazéTV nas redes sociais.

Palmeiras fecha preparação no Brasil e divulga lista de relacionados para o Mundial; veja

O Palmeiras finalizou na manhã deste domingo (8), na Academia de Futebol, a preparação antes do embarque aos Estados Unidos para a disputa da Mundial de Clubes da Fifa. A estreia do time comandado por Abel Ferreira será no dia 15, contra o Porto-POR, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, e os outros adversários da primeira fase serão Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA.

Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez, Facundo Torres e Emi Martínez (Uruguai), além dos jovens Benedetti e Luighi, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20, estão fora dos treinamentos com a comissão técnica. Esses jogadores se juntarão ao grupo alviverde apenas nos Estados Unidos, no dia 11, ou seja, dois dias após a delegação do Palmeiras chegar no exterior

➡️ Palmeiras encerra preparação no Brasil, e Abel ainda busca ‘time ideal’ para o Mundial

Lista de relacionados para o Mundial:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)