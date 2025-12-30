Cristiano Ronaldo deu mais um passo rumo ao milésimo gol na tarde desta terça-feira (30). O atacante balançou as redes no empate entre Al-Ettifaq x Al-Nassr em 2 a 2, pelo Campeonato Saudita, diminuindo a distância para o seu objetivo atual na carreira: chegar a 1000 gols. Na contagem, faltam ainda 43 - ou seja, o jogador já marcou 957 tentos.

CR7 se despede de 2025 em alta, com bom aproveitamento em campo e com boas expectativas para o próximo ano, que é de Copa do Mundo. Com Portugal integrante do Grupo K, há a possibilidade de o craque chegar ao milésimo gol no principal torneio de seleções do mundo.

No entanto, as chances são bem remotas, de acordo com o "Gemini", inteligência artificial do Google. A tendência é que o gol número 1000 seja marcado apenas no fim do próximo ano e início de uma nova temporada do Campeonato Saudita.

A ferramenta considerou a média de gols de Cristiano Ronaldo por partida ao longo de 2025 e fez a projeção com a média atual, conservadora e alta. Ou seja, realista, otimista e pessimista.

No ritmo atual, ele deve alcançar o milésimo gol em aproximadamente 49 partidas, o que coloca a data histórica para o final de 2026 (entre outubro e novembro). Foi-se também considerado o calendário do Al-Nassr e seleção de Portugal.

Veja como ficou a projeção da IA (inteligência artificial)

Considerando que ele manteve uma média de 0,88 gols por partida ao longo de 2025 (ano em que ele marcou 41 gols até agora), a projeção de jogos necessários é:

Média Atual (0,88) 49 jogos Média Alta (1,00) 43 jogos Média Conservadora (0,70) 61 jogos

Com base no calendário de 2026, aqui está o caminho provável:

Janeiro a Maio de 2026: Restante da Liga Saudita e Champions da Ásia. (Previsão de +20 a 25 gols). Junho de 2026: Copa do Mundo (Expectativa de +3 a 5 gols). Setembro a Dezembro de 2026: Início da nova temporada.

Próximo jogo do Al-Nassr

O Al-Nassr já entra em campo novamente no dia 2 de janeiro, sexta-feira. Ainda não há confirmação se Cristiano Ronaldo estará à disposição do técnico Jorge Jesus para a partida, que será contra o Al-Ahli, pelo Campeonato Saudita, às 14h30 (de Brasília), fora de casa.

