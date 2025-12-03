Mbappé iguala Cristiano Ronaldo em marca histórica
Jogador empatou em números marcados no ano
Nesta quarta-feira (3), Mbappé fez história no futebol. O atacante do Real Madrid igualou a marca histórica de Cristiano Ronaldo ao alcançar 63 gols em um único ano – calendário – número que coloca o francês lado a lado com o ex-merengue entre os maiores goleadores do século XXI. O francês registrou a marca no triunfo por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao.
A performance coloca Mbappé no seleto grupo de jogadores que ultrapassaram a barreira dos 60 gols no mesmo ano, feito atingido anteriormente apenas por Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, Romário e Gyökeres. O francês chega a dezembro com margem para aumentar sua marca, sustentado por 47 gols com a camisa do Real Madrid e outros 16 pela seleção francesa.
Como foi o jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao
O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0, em San Mamés, pela 19ª rodada de La Liga – e Mbappé foi peça central em praticamente tudo. O camisa 10 marcou dois gols e ainda deu a assistência para Camavinga, assumindo a condução ofensiva de um time que vinha de três empates consecutivos. Logo nos minutos iniciais, já havia sinalizado o que viria pela frente: arrancadas, finalizações e presença constante entre os defensores bascos.
O primeiro gol saiu com jogada individual, após lançamento longo de Trent que encontrou o francês em bonito passe. Mbappé dominou, carregou e bateu forte, sem chance para Unai Simón. Depois de algumas investidas do Bilbao, que chegou a ameaçar com Guruzeta cara a cara com Courtois, o Real ampliou. Trent cruzou da direita, o camisa 10 ajeitou de cabeça e Camavinga completou para o gol vazio, confirmando o controle merengue antes do intervalo.
No segundo tempo, o Athletic tentou acelerar as transições e explorar chutes de média distância, mas o Real administrou bem a vantagem. O golpe final veio outra vez dos pés de Mbappé: em ataque, recebeu na entrada da área e finalizou com categoria, fechando o placar e registrando a marca que o coloca ao lado de Cristiano Ronaldo entre os grandes goleadores do século.
