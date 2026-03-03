Torcida do Flamengo reage a reforço do Fluminense: 'Sabem nada'

A rivalidade entre Flamengo e Fluminense acaba de ganhar mais um ingrediente curioso, e não é por conta da final do Campeonato Carioca. O Tricolor Carioca acertou a contratação do atacante Rodrigo Castillo, algoz do Rubro-Negro na conquista do Lanús da Recopa Sul-Americana.

O Tricolor acertou a compra de 100% dos direitos econômicos do centroavante. O valor pedido pelos argentinos foi de cerca de US$ 10 milhões (R$ 51,7 milhões). O novo reforço do Fluminense marcou dois gols no Flamengo e ajudou o Lanús a ganhar mais um título internacional.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo reagiram ao reforço do Fluminense de maneira descontraída. Confira os comentários abaixo:

Reforço do Fluminense, Castillo comemora título da Recopa pelo Lanús contra o Flamengo (Foto: Divulgação)

Veja comentários sobre a chegada do jogador

Algoz do Flamengo chega no Fluminense

O jogador desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira (3) para finalizar os detalhes do negócio. A informação sobre o avanço final foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo, do "Uol", e confirmada pelo Lance!.

Um dos principais entraves do negócio do Fluminense pelo algoz do Flamengo foi por conta da forma de pagamento. O Lanús queria que uma parte considerável do montante fosse paga ainda em neste ano. O Tricolor procurou um meio termo que fosse bom para as duas partes.

Castillo dominou o noticiário do futebol Sul-Americano nos últimos dias após o título da Recopa 2026 em cima do Flamengo. O rival do Tricolor viu o atacante argentino balançar as redes duas vezes nos jogos da decisão.

A busca por um centroavante vinha sendo uma das prioridades do departamento de futebol. Antes de chegar a Castillo, o clube tentou outros nomes para a posição, como Hulk, Bouanga, Cuello e Ávalos.

