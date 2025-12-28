Cristiano Ronaldo vence prêmio de melhor jogador do Oriente Médio
Atacante supera Benzema, Mahrez e Al-Dawsari
Cristiano Ronaldo venceu o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio dado pelo Globe Soccer Awards, neste domingo (28). O astro do Al-Nassr superou Benzema, do Al-Ittihad, Mahrez, do Al-Ahli, e Al-Dawsari, do Al-Hilal.
Na atual temporada, Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Campeonato Saudita com 12 gols marcados, e o Al-Nassr é o líder da competição com 100% de aproveitamento após 10 jogos. O atacante português busca conquistar seu primeiro título da Saudi Pro League.
No sábado (27), Cristiano Ronaldo chegou ao 956º gol na carreira ao balançar as redes duas vezes na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood por 3 a 0. O atleta também é o maior artilheiro do clube saudita com 112 gols marcados com a camisa de sua equipe atual.
Na última temporada, Benzema conquistou o Campeonato Saudita com o Al-Ittihad, enquanto Mahrez venceu a Champions League da Ásia com o Al-Ahli. Mesmo sem títulos, Cristiano Ronaldo superou seus adversários por conta de suas atuações individuais, tendo sido artilheiro da Saudi Pro League com 25 gols marcados.
Cristiano Ronaldo vence 3º Globe Soccer Awards
Cristiano Ronaldo venceu pela 3ª vez o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio concedido pelo Globe Soccer Awards. Essa foi a 3ª vez na história que o prêmio foi distribuído, o que faz com que o português tenha vencido 100% das vezes.
