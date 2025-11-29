Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, passou por um desafio incomum. Apelidado de "robozão", o ídolo da seleção portuguesa participou de uma brincadeira contra um robô – de fato – em uma disputa de pênaltis. O aparelho foi desenvolvido por Mark Rober, um ex-engenheiro da Nasa, que o vendeu como o "goleiro imbatível".

O jogo aconteceu na Cidade do Futebol, o complexo desportivo da Federação Portuguesa, e teve nomes da seleção como Diogo Dalot, Francisco Trincão, Diogo Costa, Francisco Conceição e Renato Veiga na plateia. A estrutura consistia em uma placa em formato de goleiro que corria sobre os trilhos, na linha do gol, à medida em que as cobranças eram batidas.

O capitão de Portugal começou tímido, testando o aparelho com chutes mais fracos e até de fora da área. Vendo a reação quase que imediata do robô, Cristiano Ronaldo passou a testar diferentes estratégias: maior força, direção do corpo durante a corrida e até supôs que a bola tinha um chip.

Rober questionou se a sua criação teria espaço na seleção, e Cristiano brincou que sim, dizendo que "era melhor que o Diogo [goleiro do Porto e de Portugal]". Após algumas tentativas, o craque percebeu uma possível brecha no sistema, um pequeno espaço à meia-altura no canto, rente à trave. Desse modo, na última tentativa, o "robozão" humano conseguiu balançar as redes e comemorou com os companheiros de seleção.

Cristiano Ronaldo celebra, com companheiros da seleção portuguesa, gol em desafio com goleiro robô (Foto: Reprodução/A Bola)

