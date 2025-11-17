menu hamburguer
Futebol Internacional

Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira?

Atacante português sonha com o milésimo gol

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
13:41
Cristiano Ronaldo comemora gol em Alemanha x Portugal pela Nations League (Foto: Alexandra Beier/AFP)
Cristiano Ronaldo comemora gol em Alemanha x Portugal pela Nations League (Foto: Alexandra Beier/AFP)
Um dos maiores goleadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo soma 953 gols marcados em sua carreira. O português iniciou sua carreira no Sporting, mas também defendeu as cores do Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O histórico camisa sete se tornou um dos jogadores mais importantes do século atual ao lado de Lionel Messi. Além dos gols marcados, Cristiano Ronaldo soma 34 títulos em sua carreira, sendo cinco Champions League e uma Eurocopa dentre os mais importantes.

Gols de Cristiano Ronaldo por clubes

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid, do Al-Nassr e de Portugal. Além disso, o atacante marcou mais de 100 gols pelo Manchester United e Juventus, sendo o único atleta a balançar as redes ao menos 100 vezes por quatro clubes diferentes.

  1. Real Madrid: 450 gols
  2. Manchester United: 145 gols
  3. Portugal: 143 gols
  4. Al-Nassr: 109 gols
  5. Juventus: 101 gols
  6. Sporting: 5 gols
Como foram os gols de CR7 na carreira?

Embora tenha ficado marcado por gols de pênaltis, Cristiano Ronaldo balançou as redes apenas 179 vezes da marca da cal. O atacante possui a maioria de seus gols com o pé direito, além de ter balançado mais as redes com a perna canhota do que com a cabeça.

  1. Pé direito: 611 gols
  2. Pé esquerdo: 181 gols
  3. Cabeça: 156 gols
  4. Joelho: 3 gols
  5. Coxa: 1 gol
  6. Quadril: 1 gol

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

