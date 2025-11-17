Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira?

Um dos maiores goleadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo soma 953 gols marcados em sua carreira. O português iniciou sua carreira no Sporting, mas também defendeu as cores do Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr.

O histórico camisa sete se tornou um dos jogadores mais importantes do século atual ao lado de Lionel Messi. Além dos gols marcados, Cristiano Ronaldo soma 34 títulos em sua carreira, sendo cinco Champions League e uma Eurocopa dentre os mais importantes.

Gols de Cristiano Ronaldo por clubes

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid, do Al-Nassr e de Portugal. Além disso, o atacante marcou mais de 100 gols pelo Manchester United e Juventus, sendo o único atleta a balançar as redes ao menos 100 vezes por quatro clubes diferentes.

Real Madrid: 450 gols Manchester United: 145 gols Portugal: 143 gols Al-Nassr: 109 gols Juventus: 101 gols Sporting: 5 gols

Al-Nassr 2×1 Al Feiha 2 01/11/2025 Campeonato Saudita Neom 1×3 Al-Nassr 1 08/11/2025 Campeonato Saudita

Como foram os gols de CR7 na carreira?

Embora tenha ficado marcado por gols de pênaltis, Cristiano Ronaldo balançou as redes apenas 179 vezes da marca da cal. O atacante possui a maioria de seus gols com o pé direito, além de ter balançado mais as redes com a perna canhota do que com a cabeça.

Pé direito: 611 gols Pé esquerdo: 181 gols Cabeça: 156 gols Joelho: 3 gols Coxa: 1 gol Quadril: 1 gol

