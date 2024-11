Mike Tyson x Jake Paul: Anderson Silva crava vencedor da luta

Anderson Silva previu vitória de Mike Tyson em luta contra Jake Paul (Foto: @spiderandersonsilva)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 13:59 • Arlington (EUA) • Atualizada em 15/11/2024 - 15:14

O ex-lutador Anderson Silva palpitou sobre o resultado da luta entre Jake Paul e Mike Tyson. O youtuber enfrenta o antigo boxeador nesta sexta-feira (15), em Arlington, no Texas, Estados Unidos. A Netflix transmitirá o evento a partir das 22h (de Brasília).

Em entrevista ao perfil "Betr", nas redes sociais, o brasileiro enalteceu a trajetória de Tyson no esporte. Ao analisar o confronto, Anderson declarou que Jake não teria "nenhuma chance" contra o seis vezes campeão mundial de boxe. Vale lembrar que o ex-UFC perdeu o confronto contra o influenciador por decisão unanime dos jurados.

- Mike Tyson é Mike Tyson. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não acho que o Jake tenha chance contra o ele. É a minha opinião. Mike é o Mike - iniciou o antigo astro do UFC.

A grande questão por trás da luta entre os dois pugilistas é a idade. Aposentado do esporte, aos 58 anos, Tyson não luta oficialmente desde 2020. Por outro lado, Jake Paul, aos 27 anos, vive momento de ascensão no esporte. Apesar do cenário, Anderson Silva descarta a diferença como um fator decisivo para a luta.

- As pessoas falam sobre idade. Mas idade, quando falamos sobre Mike Tyson, não é nada. Mike Tyson será Mike Tyson para sempre. Todos os que forem para uma luta contra Tyson preparem-se para uma boa guerra. É simples - concluiu.

A luta

Conforme apontou Anderson Silva, a promoção da luta entre os dois demonstrou indícios de uma guerra. Além de provocações de ambos os lados, Tyson e Paul se desentenderam, na última quinta-feira (14), durante a pesagem para a luta.

O clima esquentou na encarada de promoção para o evento. O youtuber "engatinhou" na direção da lenda do boxe para registrar a tão esperada foto ao lado do adversário. Contudo, ao colocar o rosto colado com o de Tyson, ele foi surpreendido com um tapa do seis vezes campeão mundial de boxe. Os dois foram imediatamente separados por seguranças do evento.