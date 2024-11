Adversário de Mike Tyson, Jake Paul namora atleta seis vezes campeã mundial

Jake Paul é o adversário de Mike Tyson na luta desta sexta (15) (Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP)







Publicada em 15/11/2024 - 07:10 • Texas (EUA)

Adversário de Mike Tyson na luta desta sexta-feira (15) em Arlington, no Texas, o norte-americano Jake Paul namora uma atleta. O influenciador de 27 anos vive relacionamento com a holandesa Jutta Leerdam, que é seis vezes campeã de patinação de velocidade.

Assim como Jake Paul, Leerdam não faz sucesso apenas na carreira como atleta. A patinadora de 25 anos holandesa soma mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais. O boxeador, por sua vez, é um dos maiores influenciadores dos Estados Unidos, com quase 30 milhões.

Antes do relacionamento com Jake Paul, Jutta Leerdam namorou holandês Koen Verweij, também patinador de velocidade. Em 2022, a holandesa de 1,81m foi medalha de prata na categoria 1000m nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim.

O confronto entre Mike Tyson e Jake Paul ocorre às 22h, com transmissão ao vivo da Netflix. O card também contará com outras três lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano contra a irlandesa Katie Taylor; o norte-americano Mario Barrios encara o compatriota Abel Ramos; e o brasileiro Whindersson Nunes contra indiano Neeraj Goyat.

Encarada com direito a tapa na cara

Mike Tyson e Jake Paul fizeram a encarada oficial na última quinta-feira (14), no Toyota Music Factory, em Irving, no Texas. A lenda do boxe perdeu a paciência com o influenciador e deu um tapa na cara do adversário. Após a agressão, Paul seguiu nas provocações e xingou o ex-campeão mundial, que foi retirado do palco.