O que motivou Mike Tyson a agredir Jake Paul antes da luta?

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 08:27 • Texas (EUA) • Atualizada em 15/11/2024 - 09:46

Mike Tyson e Jake Paul fizeram a encarada, que faz parte da pesagem oficial, nesta quinta-feira (14), no Toyota Music Factory, em Irving, Texas (EUA). A lenda do boxe, que teve o peso de 103,6kg anunciado, perdeu a paciência com o influenciador e deu um tapa na cara do adversário. Após a agressão, Paul, que tinha pesado 103,1kg, continuou as provocações e xingou o ex-campeão mundial.

O clima esquentou na grande encarada da noite entre Jake Paul e Mike Tyson. O influenciador "engatinhou" na direção da lenda do boxe, se aproximou e levantou, colocando o rosto colado ao rosto do ex-campeão mundial, que desferiu um tapa no rosto do youtuber, enquanto era imediatamente separado por diversos seguranças e membros de sua equipe.

Após a agressão, Paul provocou Mike Tyson novamente com caras e bocas, mostrando que estava mais calmo que o adversário. Após isso, o ex-boxeador foi retirado do palco, enquanto o influenciador continuou as provocações.

- Eu nem senti, ele é um elfo pequeno nervosinho. Foi um tapa fofo, Mike, mas amanhã eu vou te nocautear. Eu vou f**** ele! Ele bate que nem um frouxo! Agora é pessoal! Ele deve morrer! - respondeu Jake Paul.

Quando será a luta entre Mike Tyson e Jake Paul?

O confronto entre Mike Tyson e Jake Paul acontece nesta sexta-feira (15), em Arlington, no Texas (EUA), com transmissão ao vivo da Netflix (todo o card).

O card principal também conta com outras três lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano enfrenta a irlandesa Katie Taylor; o americano Mario Barrios encara o compatriota Abel Ramos; e o brasileiro Whindersson Nunes pega o indiano Neeraj Goyat.