Encarada entre Mike Tyson e Jake Paul: veja onde assistir e horário

Encarada não-oficial entre Tyson e Paul (Foto: Ed Mulholland / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 19:01 • Irving (EUA)

A última e grande encarada entre Mike Tyson e Jake Paul será realizada nesta quinta-feira (14), às 21h (horário de Brasília), no Toyota Music Factory, em Irving, Texas, Estados Unidos. O evento antecede a luta entre os dois pugilistas será transmitido no canal MVP, no Youtube, e na Netflix.

A luta entre Tyson e Paul terá algumas regras diferentes do boxe convencional. Mudanças foram requisitadas pelo veterano boxeador de 58 anos, que não faz uma luta profissional há quase 20. Uma das mudanças que chamaram a atenção é o tempo de cada um dos oito rounds. Em vez de três minutos, serão apenas dois. Outra alteração ficou no peso da luva, já que o equipamento da categoria peso meio-médio (até 66,6kg), é de 10 onças (cerca de 283g), mas, para o duelo de 15 de novembro, será de 14 onças (cerca de 397g).

Mike Tyson e Jake Paul durante coletiva de imprensa (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

O influenciador e a lenda do boxe irão se enfrentar nesta sexta-feira (15), às 22h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, nos Estados Unidos, com transmissão da Netflix, às 22h (de Brasília).

Além do evento principal, o card também contará com outras três lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano contra a irlandesa Katie Taylor; o americano Mario Barrios encara o compatriota Abel Ramos; e o brasileiro Whindersson Nunes contra indiano Neeraj Goyat.