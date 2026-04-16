Ronaldinho lembra história com Galvão em minissérie: 'Me batizou'

Durante a minissérie da Netflix, "Ronaldinho Gaúcho", que retrata a trajetória do craque em formato documental, o ex-jogador e o narrador Galvão Bueno explicaram a origem do apelido, surgido a partir de uma de suas narrações. No primeiro episódio, intitulado "Eu tinha um sonho", o campeão do mundo relembra a estreia pela Seleção Brasileira, em 1999, quando marcou um gol na Copa América que ficou eternizado na voz do narrador.

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— Eu estava realizado por fazer parte daquele grupo de jogadores que, em sua maioria, eram meus ídolos. Eu estava no grupo, mas queria jogar também. E veio a oportunidade, foi tudo muito rápido. Toquei a bola por cima do outro (jogador adversário), ajeitei e já saiu o gol — disse o protagonista da série, ao relembrar o gol em sua estreia pela Seleção.

— A primeira bola que o cara (Ronaldinho Gaúcho) pegou, ele fez aquilo (o gol)? Saiu uma coisa automática: "Olha o que ele fez, olha o que ele fez! Ronaldinho Gaúcho é o nome dele!" E virou uma marca dele também, o nome ficou até hoje no mundo inteiro — relatou Galvão Bueno sobre a narração.

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— Ali ele me batizou como Ronaldinho Gaúcho — encerrou o jogador.

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➡️Ronaldinho Gaúcho ganha série documental na Netflix

Ronaldinho falou do seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira em 1999 (Foto: Ana Carolina Fernandes/Folhapress)

Mais sobre a minissérie "Ronaldinho Gaúcho"

Ronaldinho Gaúcho é uma série documental que conta a história de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Com acesso exclusivo à sua vida íntima no presente e a materiais de arquivo nunca antes vistos, conheceremos a estrela por trás do jogador.

Nesta série, relembramos suas vitórias e derrotas ao longo da vida. Trata-se da trajetória de um dos últimos embaixadores do "jogo bonito" no Brasil, um dos maiores ídolos de todos os tempos. A história de como esse garotinho porto-alegrense não apenas conquistou o mundo, mas se tornou um dos jogadores mais premiados do mundo.

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Ronaldinho Gaúcho é uma coprodução da Canal Azul e da Trailer Films, com direção e roteiro de Luis Ara, que também é produtor executivo junto com Ricardo Aidar e Liz Reis.

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