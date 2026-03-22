'Presente' do Barcelona: Ronaldinho é homenageado antes de duelo de La Liga

O Barcelona prestou uma homenagem a Ronaldinho Gaúcho neste domingo (22), quando o ídolo completou 46 anos. Antes da partida contra o Rayo Vallecano, válida pela 29ª rodada de La Liga, os jogadores do time catalão entraram em campo no Camp Nou vestindo a camisa usada pelo brasileiro na temporada 2005/06. A ação foi uma forma de reconhecer a importância do "Bruxo" na história do clube.

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Raphinha, Lamine Yamal e os demais atletas surgiram no gramado com o uniforme retrô, que faz alusão a um dos períodos mais vitoriosos do clube. A camisa estará à venda a partir deste domingo, após o evento promocional. A expectativa é que, antes do início da próxima temporada, o clube faça uma nova homenagem ao brasileiro.

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O legado de Ronaldinho no Barcelona

Ronaldinho atuou pelo Barcelona entre 2003 e 2008 e é considerado peça fundamental na reconstrução da equipe catalã. Contratado junto ao Paris Saint-Germain por 32,25 milhões de euros, o brasileiro rapidamente se tornou o principal nome do time e conquistou a torcida com seu futebol mágico.

Na temporada 2005/06, a mais vitoriosa de sua passagem pelo clube, Ronaldinho foi campeão da Champions League e da La Liga, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. O brasileiro disputou 207 partidas pelo Barcelona, marcou 94 gols e distribuiu 72 assistências.

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Ronaldinho segurando a Bola de Ouro na época de Barcelona (Foto: LLUIS GENE / AFP)

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