Ronaldinho fala de infância com irmão e sobre decisão de ser jogador de futebol

Na minissérie da Netflix, "Ronaldinho Gaúcho", o ex-jogador e seu irmão e empresário, Roberto de Assis, relembraram episódios vividos na infância do atleta, em uma produção que aborda sua carreira em formato documental. No primeiro episódio, o campeão do mundo e o agente destacam que, no início da trajetória, enfrentaram dificuldades mas que a escolha sempre foi o futebol.

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— Nós éramos pobres, era uma infância humilde, mas muito digna. Em determinado momento, nós dividíamos o quarto. Eu já estava no profissional, e o Ronaldo, com sete anos, me acompanhava. Era o sonho de toda criança, e ele viveu dentro de um vestiário de futebol — iniciou Roberto de Assis.

— Sempre foi meu ídolo, então, para mim, era bom. Eu dividia o quarto com meu ídolo (risos). Meu irmão já tinha a vida de jogador, com treinos todos os dias, e eu gostava. Sempre que tinha a chance, ele me levava para os treinos e jogos. Eu entrava em campo junto e vivia aquele ambiente do futebol a vida inteira. Eu amava — complementou Ronaldinho Gaúcho.

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— Graças a Deus, tínhamos uma qualidade técnica muito acima da média, e o Ronaldo sempre teve. O primeiro presente foi uma bola de futebol. Ele vivia isso intensamente e decidiu que queria ser jogador desde muito cedo — comentou Assis.

— Jogava futebol de salão, na base do Grêmio, e, nas férias, a gente ia jogar futebol de praia. Eu aprendi muito com todos eles. Desde pequeno, minha vida foi o futebol — encerrou o ex-jogador.

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Assis e Ronaldinho cresceram e trabalham juntos (Foto: Alexandre Vidal/Fla Imagem)

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➡️Ronaldinho Gaúcho ganha série documental na Netflix

Ronaldinho também revelou história com Galvão Bueno

No primeiro episódio, intitulado "Eu tinha um sonho", relembraram a estreia de Ronaldinho pela Seleção Brasileira, em 1999, quando marcou um gol na Copa América que ficou eternizado na voz de Galvão Bueno.

— Eu estava realizado por fazer parte daquele grupo de jogadores que, em sua maioria, eram meus ídolos. Eu estava no grupo, mas queria jogar também. E veio a oportunidade, foi tudo muito rápido. Toquei a bola por cima do outro (jogador adversário), ajeitei e já saiu o gol — disse o protagonista da série, ao relembrar o gol em sua estreia pela Seleção.

— A primeira bola que o cara (Ronaldinho Gaúcho) pegou, ele fez aquilo (o gol)? Saiu uma coisa automática: "Olha o que ele fez, olha o que ele fez! Ronaldinho Gaúcho é o nome dele!" E virou uma marca dele também, o nome ficou até hoje no mundo inteiro — relatou Galvão Bueno sobre a narração.

— Ali ele me batizou como Ronaldinho Gaúcho — encerrou o jogador.

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