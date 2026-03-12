Ronaldinho Gaúcho ganha série documental na Netflix

Um dos personagens mais icônicos, amados e carismáticos do futebol mundial vira tema de documentário da Netflix em 2026: Ronaldinho Gaúcho.

A minissérie de três episódios estreia no dia 16 de abril e mergulha na trajetória de um dos maiores jogadores de todos os tempos, com acesso exclusivo, materiais inéditos, bastidores e depoimentos de figuras icônicas do esporte, como Lionel Messi, Neymar, Felipão, Puyol e Galvão Bueno.

Ronaldinho Gaúcho ganha série documental (Foto: Divulgação/Netflix)

O documentário dedicado a Ronaldinho Gaúcho faz parte de uma série de conteúdos da Netflix voltados ao futebol, explorando diferentes perspectivas do esporte mais popular do país.

Na sequência, Tetra: Acreditar de Novo chega em 7 de maio e revisita, com material inédito, a conquista da Copa do Mundo de 1994. Fechando o jogo, Várzea: Onde Nasce o Futebol estreia em 8 de junho e revela o universo do futebol de várzea em São Paulo, berço de talentos como Cafu e Raphinha, que revisitam suas origens para contar como a várzea moldou suas trajetórias até o sucesso mundial.

Mais sobre a minissérie "Ronaldinho Gaúcho"

Ronaldinho Gaúcho é uma série documental que conta a história de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Com acesso exclusivo à sua vida íntima no presente e a materiais de arquivo nunca antes vistos, conheceremos a estrela por trás do jogador.

Nesta série, relembramos suas vitórias e derrotas ao longo da vida. Trata-se da trajetória de um dos últimos embaixadores do "jogo bonito" no Brasil, um dos maiores ídolos de todos os tempos. A história de como esse garotinho porto-alegrense não apenas conquistou o mundo, mas se tornou um dos jogadores mais premiados do mundo.

Ronaldinho Gaúcho é uma coprodução da Canal Azul e da Trailer Films, com direção e roteiro de Luis Ara, que também é produtor executivo junto com Ricardo Aidar e Liz Reis.