MC Poze do Rodo não gostou nada da crítica de Rafa Silva, atacante do Mirassol, à tentativa de cavadinha de Memphis Depay no pênalti defendido por Walter, durante a vitória do Corinthians por 2 a 1. O cantor saiu em defesa do holandês e detonou a publicação do jogador do time paulista nas redes sociais.

continua após a publicidade

— Filho, apaga que dá tempo. O f** é que nem dá mais tempo de apagar essa burrice, maluquice. Como você ganha com o Mirassol, contra o Corinthians, pega três pontos, podendo voltar de viagem festejando e está postando 'textozinho' pro cara, falando que ele tá desrespeitando a favela porque deu uma cavadinha? Você não é fã do cara p**** nenhuma, recalcado. Fala que é fã do cara e parou de ser fã porque deu uma cavadinha? Que favela é essa daí, filhão? Que favela é essa daí que você mora? Com certeza, uma favela doida* — disparou MC Poze em vídeo publicado nas redes.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na sequência, MC Poze comparou a atitude de Depay com a do inglês Bukayo Saka, do Arsenal, que bateu um pênalti de cavadinha contra o Real Madrid no jogo de volta das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu.

continua após a publicidade

— Vimos o Saka, na Champions League, contra o Real Madrid, o Saka cavou. O cara foi pra cima do cara, mané? Agrediu o cara porque não pode cavar? Não teve isso. Aí vem, Brasileirão, o Mirassol fala que não pode cavar. O que tá acontecendo, meus amigos? — completou Poze.

➡️ Melhores momentos: Erro de Memphis custa caro, e Corinthians perde para o Mirassol

➡️ Hugo Souza cobra elenco do Corinthians após derrota: ‘Repensar algumas atitudes’

Cavadinha de Memphis Depay e críticas de Rafa Silva

Partida entre Corinthians e Mirassol pelo Brasileirão 2025 (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O pênalti aconteceu aos 33 do primeiro tempo, após Igor Coronado finalizar e a bola bater no braço de Neto Moura. Após revisão no VAR, o árbitro João Vitor Gobi confirmou a penalidade. Depay tentou uma cavadinha, mas o goleiro Walter ficou parado e defendeu.

continua após a publicidade

Após o jogo, Rafa Silva foi às redes sociais e fez duras críticas ao atacante do Corinthians.

— Eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, masssss a partir de hoje você perdeu todo meu respeito! Você que tanto fala de humildade, favelas e etc, isso não passa de um personagem e falsidade pra chamar atenção do povo! — escreveu o jogador.

Rafa Silva entendeu o gesto como uma falta de respeito ao clube paulista:

— Aqui no Brasil você precisa respeitar pra ser respeitado, você não sabe o verdadeiro significado de FAVELA! — completou.