Hugo Souza cobra elenco do Corinthians após derrota: ‘Repensar algumas atitudes’

O Corinthians perdeu para o Mirassol por 2 a 1 neste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada no estádio Campos Maia, no interior paulista, o clube alvinegro saiu na frente com Cacá, mas levou a virada após gols de Edson Carioca e Gabriel.

Quando o placar ainda estava zerado, Memphis teve a oportunidade de marcar em uma penalidade, mas bateu com cavadinha e Walter fez a defesa. Foi a primeira derrota do Timão sob o comando de Dorival Júnior. Após o confronto, Hugo Souza evitou culpar o treinador e fez uma cobrança ao elenco.

— Prefiro deixar essa parte para o treinador, pois ele sabe o que precisa fazer, sabe que precisamos melhorar. Mas acho que a gente (jogadores) precisa repensar algumas atitudes dentro de campo, o que podemos fazer de melhor. Repensar como atleta, com respeito ao clube que a gente defende — disse o goleiro em entrevista à Prime Video.

Resultados preocupam

Com a derrota, o Corinthians segue estacionado na oitava posição do Brasileirão, mas pode ser ultrapassado após as partidas de domingo (11). O próximo jogo do Timão será na quinta-feira (15), contra o Racing, em Montevidéu, pela Sul-Americana. Na competição, o clube alvinegro ocupa a terceira colocação do Grupo C.

— Precisamos mudar o chip muito rápido, porque não temos um elenco para sofrer, passar por situações dificieis, né? Precisamos desenvolver o melhor do futebol, pois podemos fazer muito mais, muito mais mesmo. O que agente apresentou hoje e no último jogo está bem abaixo do que essa equipe pode fazer — disse o goleiro.

No Brasileirão, o Timão volta a entrar em campo somente no próximo domingo (18), pelo Clássico Alvinegro. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Santos, Às 16h (de Brasília).