Crise defensiva trava arrancada do Corinthians e ameaça metas de 2025

O Corinthians perdeu a primeira sob o comando de Dorival Júnior. Neste sábado (10), o Timão foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, no estádio Campos Maia, no interior paulista, pelo Brasileirão. Com o resultado, o clube alvinegro chegou a 14 gols sofridos na competição e tem a segunda pior defesa do torneio, somente atrás do Juventude, que foi vazado 20 vezes.

O Timão levou cinco gols nos quatro jogos sob o comando de Dorival Júnior. Na temporada toda, o número é ainda pior, e o clube foi vazado 39 vezes em 33 jogos. O novo treinador fez mudanças na defesa, testou André Ramalho, Cacá e Félix Torres, mas mesmo assim, o problema persiste.

Com pouco tempo para trabalhar, Dorival Júnior precisa remediar a questão defensiva, pois mesmo com pouco tempo de clube, vive um período crucial para o futuro do Corinthians na temporada. O Timão segue na oitava posição do Brasileirão, no qual ainda pode ser ultrapassado nesta rodada, e pode se distanciar por uma briga para a próxima Libertadores.

Na Sul-Americana, o Corinthians também vive um momento delicado. Em terceiro lugar no grupo C, o Timão terá duas partidas fora de casa, contra Racing, no Uruguai, e Huracán, na Argentina, para tentar uma vaga no mata-mata. Apenas o líder da chave garante vaga nas oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra eliminados da Libertadores. O clube alvinegro está um ponto atrás do América de Cali.

Mudança de identidade

A Fiel se acostumou com um Corinthians forte defensivamente nos anos vitoriosos da última década, quando a equipe figurava como postulante aos principais títulos do futebol brasileiro. Maycon, que foi campeão nacional pelo Timão em 2017, destaca a mudança, e diz confiar em Dorival para mudar essa fase.

— Ao longo dos anos o Corinthians sempre foi uma equipe boa defensivamente, mas nos últimos anos estamos sofrendo muitos gols, mas acho que o Dorival chegou faz pouco tempo, sei que o futebol brasileiro é imediatista, mas estamos tentando trabalhar para corrigir esses erros, estamos focados. Não dá para falar sobre peças, pois rodamos o elenco, mas continua com o problema, mas tenho certeza que junto ao professor vamos conseguir melhorar - disse Maycon em entrevista na zona mista do estádio.

Metas

No plano orçamentário apresentado pelo Corinthians para esta temporada, a diretoria projetou que a equipe deveria chegar pelo menos na semifinal do Paulistão, na oitava colocação do Brasileirão, nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil.

O Timão foi campeão do Paulistão, mas frustrou a expectativa na Libertadores, quando caiu ainda na fase preliminar para o Barcelona de Guayaquil. A curta participação do Corinthians foi marcada por problemas defensivos, que levou seis gols em quatro partidas, em confrontos contra a Universidad Central, da Venelzuela, e a equipe equatoriana.