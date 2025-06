O Flamengo já estava classificado na liderança do Grupo D quando entrou em campo contra o Los Angeles FC. Por ser um jogo que não afetava em nada a situação do Flamengo na competição, a escolha de Filipe Luis por começar com Arrascaeta como titular levantou debate e virou razão de análise para Luis Roberto, que narrou o jogo na Globo.

- Arrascaeta fez uma raspagem no joelho. Ele mesmo disse que não está nos "trinques", falta um percentualzinho ali. E a confiança ajuda também na parte física, que você começa a se sentir melhor no jogo ali. Até a dor parece que diminui um pouquinho. É importante ele ter sequência mesmo, não acho que a escalação dele hoje seja um sintoma de que ele não começa domingo contra o Bayern de Munique - avaliou Luis Roberto.

Flamengo x Bayern de Munique - oitavas de final do Mundial

Em campo com um time praticamente reserva, o Bayern perdeu para o Benfica por 1 a 0, com gol do atacante Andreas Schjelderup.

O jogo entre Bayern e Benfica aconteceu sobre forte temperatura de cerca de 40 °C, no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Por este motivo, o treinador belga optou por deixar grande parte de seus astros no banco de reservas, como Olise e Harry Kane.

Com essa derrota, o Bayern de Munique termina a fase de grupos em segundo lugar do grupo C e enfrenta o Flamengo nas oitavas de final do Mundial, já que o Rubro-Negro garantiu a classificação antecipada em primeiro lugar do grupo D.