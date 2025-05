Apresentador da Globo provoca Corinthians após derrota para o Mirassol

O Corinthians perdeu para o Mirassol por 2 a 1, no último sábado (10), fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte, realizou uma publicação provocativa nas redes sociais para os torcedores corintianos.

Na postagem, o comunicador relembrou o palpite que havia dado durante a programação da Globo antes da partida entre Corinthians e Mirassol. Fred foi o único, dentro do plantel de profissionais da emissora, que palpitou na vitória do clube do interior paulista.

- Analista de futebol e jornalista totalmente imparcial. Bota mais uma na conta do pai - publicou o apresentador.

Fred Bruno brinca com torcedores do Corinthians após derrota para o Mirassol (Foto: Reprodução)

Corinthians x Mirassol

Na derrota para o clube do interio paulista, Memphis ficou marcado por perder uma penalidade. O camisa 10 tentou uma cavadinha pra cima do goleiro Walter, que não caiu na armadilha e conseguiu realizar a defesa.

Mesmo sem o gol do camisa 10, o Corinthians conseguiu conquistar a vitória parcial sobre o Mirassol no primeiro tempo. Aos 51 minutos, o zagueiro Cacá conseguiu balançar as redes e colocaborou para uma redenção de Memphis. O holandês foi o responsável por acertar um cruzamento na medida para o companheiro subir mais alto que a defesa adversária e marcar.

No segundo tempo, a equipe do técnico Dorival Júnior retornou de forma displicente. Como resultado o time do interior paulista reagiu e marcou dois gols para conquistar a vitória. Os tentos aconteceram aos 4 e aos 19 minutos, com Edson Carioca e Gabriel.

Com a derrota, o Corinthians estaciona na oitava colocação e pode perder algumas posições dependendo dos resultados da rodada. O time comandado por Dorival Júnior volta a campo na próxima quinta-feira (15), contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.