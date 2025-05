Após cavadinha, torcedores comparam Memphis Depay e Loco Abreu

Memphis Depay errou uma cavadinha na partida entre Corinthians e Mirassol, no último sábado (10), e está sendo comparado a Loco Abreu por torcedores. O jogador tentou o fundamento na cobrança de pênalti, mas a bola parou na defesa do goleiro Walter. A web não perdoou o atacante e disse que ele ` nunca será Loco ´.

A comparação vem do passado do uruguaio. Em 2010, Loco Abreu protagonizou dois gols de pênalti que ficaram marcados na história. Na final do campeonato carioca entre Botafogo e Flamengo, o craque bateu a cobrança com uma cavadinha e levou o Alvinegro a vitória do campeonato.

Alguns meses depois, o camisa 13 fez a cavadinha de novo e classificou o Uruguai para a semifinal da Copa do Mundo. Desde então, o jogador ficou marcado pela maestria no fundamento.

Loco Abreu faz gol de cavadinha na final do Carioca de 2010. (Divulgação / Botafogo)

Diferentemente do ex-Botafogo, Memphis tentou cavar na cobrança, mas não converteu o gol, o que levou o Corinthians a derrota por 2 a 1. Nas redes sociais, os torcedores relembraram Loco Abreu e afirmaram que o holandês ainda tem muito o que aprender com o ex-jogador.

Veja comparações entre Memphis Depay e Loco Abreu

Ana Thaís Matos desabafa após cavadinha de Depay em Corinthians x Mirassol

Ana Thaís Matos reclamou de tentativa de cavadinha de Memphis Depay (Foto: Divulgação)

A postura do camisa 10 na penalidade revoltou a comentarista. Através de uma publicação nas redes sociais, Ana Thaís Matos desabafou sobre o atual momento do Corinthians. Para ela, a atitude de Memphis indica a falta de orientação dentro do clube paulista.

- Memphis cavando pra cima do Walter (risos). Ai, gente, que terra de ninguém se tornou o Corinthians - desabafou a comentarista.