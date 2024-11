Mauro Cezar provoca torcida do Atlético-MG após título do Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro

O Flamengo voltou a derrotar o Atlético Mineiro neste domingo (10), na Arena MRV, desta vez por 1 a 0, e conquistou a Copa Do Brasil pela quinta vez na sua história. Foi a primeira decisão de título da moderna arena atleticana, mas o carimbo é rubro-negro. Sobre mais uma vitória histórica do Flamengo sobre o Galo, Mauro Cezar disparou em sua coluna do UOL: "Quando os atleticanos irão se acostumar a perder para o Flamengo?".

Jogadores do Flamengo comemoram o título da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Rivalidade histórica entre Flamengo e Atlético-MG

Flamengo e Atlético-MG possuem uma rivalidade que não é de hoje. Na década de 1980, as equipes protagonizaram grandes jogos. Um deles foi o duelo na Libertadores de 1981, que terminou com o Mais Querido como campeão. Na ocasião, o confronto deixou os atleticanos na bronca por conta da arbitragem.

No total, cinco jogadores do Atlético foram expulsos, resultando na vitória do Rubro-Negro por w.o. O fato marcou a grande rivalidade entre as equipes, que em 1980 decidiram o título do Brasileirão, que também ficou com os cariocas.

O que escreveu Mauro Cezar?

É verdade que o Atlético conseguiu uma histórica virada na semifinal da Copa do Brasil de 2014, a primeira que ganhou em sua história, e venceu a Supercopa nos pênaltis há pouco mais de dois anos. Mas o cartel de triunfos rubro-negros é bem maior.

Daí vem a pergunta depois de toda a confusão protagonizada por torcedores do Galo na Arena MRV: quando irão se acostumar a perder para o Flamengo? Porque nada justifica aquelas reações, ainda mais diante da clara superioridade do time de Filipe Luís.

O Atlético Mineiro tem uma final de Libertadores a disputar em 19 dias. Um título maior, mais relevante. Difícil entender tamanho descontrole? Não, ele apenas reflete uma rivalidade unilateral alimentada na capital mineira e que só faz mal ao clube e sua torcida.