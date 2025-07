O influenciador de apostas esportivas Lucas Tylty teve mais do que motivos para comemorar o título mundial do Chelsea. Torcedor declarado dos Blues, o brasileiro transformou uma aposta de R$ 20 mil em um prêmio de R$ 500 mil após o clube inglês conquistar o novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, com vitória por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na grande final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A aposta foi feita ainda no dia 25 de junho, durante a partida entre Benfica e Bayern de Munique. Na ocasião, Tylty viu uma oportunidade baseada na análise do chaveamento da competição. O influenciar explicou a sua estratégia para garantir o prêmio.

continua após a publicidade

- Acabei de transformar 20 mil em meio milhão. Fiz essa aposta quando o Benfica estava vencendo o Bayern, pois entendi que o Chelsea cairia no lado mais fraco da chave. A odd 25 era muito alta para o que eu acreditava ser a real chance do título - explicou o influenciador, em suas redes sociais.

O influenciador, que faturou com o título do Chelsea, soma milhões de seguidores nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Tylty, que aposta profissionalmente há anos, destacou que sua estratégia envolve análise de valor, ou seja, encontrar odds que estejam acima do que acredita ser a probabilidade real de um evento ocorrer. Para ele, a cotação do Chelsea deveria estar entre 13 e 17.

continua após a publicidade

- Muita gente acha que apostas é dinheiro fácil. Estou há cinco anos falando sobre responsabilidade e gestão de capital. Não se trata de enriquecer da noite para o dia, mas sim de informação e conhecimento - pontuou o influenciador.

Táticas e título: o legado do Mundial de Clubes para o Chelsea

Em uma de suas melhores partidas nos últimos anos, o Chelsea-ING derrotou o PSG-FRA por 3 a 0 e conquistou a primeira edição do novo Mundial de Clubes. Os gols no MetLife Stadium foram marcados por Cole Palmer (duas vezes) e João Pedro.

Com variações táticas e estreias de jogadores, a campanha vitoriosa traz certos indícios do que o treinador Enzo Maresca poderá apresentar na próxima temporada. Antes de conquistar o Mundial, o clube venceu a Conference League e garantiu vaga na Liga dos Campeões da Europa via campeonato nacional.

Uma das principais estrelas do Chelsea no campeonato foi o atacante João Pedro. O brasileiro, que estava de férias após temporada no Brighton-ING, foi contratado para atuar no mata-mata do Mundial. Com três bons jogos e três gols, o atleta apresentou grande capacidade de associação e finalização. Em campo, poderá atuar como 9 ou como um meia-atacante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.