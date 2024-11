Vegetti é o artilheiro do Vasco no ano no Brasileirão e na Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro

A manhã desta segunda-feira (11) começou com uma agitação inesperada para o torcedor vascaíno. Pablo Vegetti, artilheiro do Vasco no ano, publicou alguns posts enigmáticos em seu Instagram que despertaram desconforto na torcida. As mensagens transmitidas nas fotos levantaram hipóteses de que o atacante pode estar infeliz no Cruz-Maltino.

Próximo compromisso do Vasco

O Campeonato Brasileiro terá mais uma pequena pausa para a última Data Fifa do ano. Após a paralisação, o Vasco entra em campo para enfrentar o Internacional, na quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.