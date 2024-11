André Rizek falou sobre discurso da preleção do Corinthians antes de jogo contra o Vitória (Foto: Reprodução/Sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 13:21 • Rio de Janeiro

A preleção do Corinthians (discurso motivacional que acontece entre jogadores e comissão técnica de um clube) antes da partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro viralizou por um motivo inusitado. O preparador físico do Timão usou a descrença de alguns jornalistas com a vitória do Corinthians como argumento para incentivar os jogadores. O discurso virou motivo de deboche por parte do apresentador da Globo, André Rizek.

Preleção do Corinthians menciona palpites do GE

- Sete jornalistas falaram do resultado desse jogo, ninguém botou vitória nossa, porque não acreditam na gente! Tem que ser pela honra. Hoje a gente tem que mostrar para o Brasil o que é o Corinthians. Vamos!

Corinthians afasta fantasma do Z4

O Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e se afastou de vez da zona de rebaixamento. O triunfo conquistado neste sábado fez o Timão subir para a parte de cima da tabela, na décima colocação. Com 41 pontos, o clube alvinegro ultrapassou o adversário baiano, Grêmio e Atlético Mineiro.

O Timão só volta a entrar em campo após a Data Fifa, no dia 20 de novembro, às 11h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena.