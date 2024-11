Inteligência artificial aponta o clube ideal para Gabigol no Brasil

Gabigol deixa Flamengo como um dos maiores jogadores da história do clube (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 11/11/2024 - 13:53

Após a conquista da Copa do Brasil de 2024, neste domingo (10), Gabigol, atacante do Flamengo, confirmou que está de saída do clube. O Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre qual é o melhor destino para o artilheiro no futebol brasileiro.

De acordo com o "ge", Gabigol é o novo reforço do Cruzeiro para 2025. Contratação de impacto para a próxima temporada, o camisa 99 chegaria à Raposa com o dobro de salário em relação ao Rubro-Negro.

Segundo o Meta AI, do WhatsApp, as melhores opções de Gabigol em seu retorno ao Brasil, além do Cruzeiro, são Palmeiras e Santos. Confira a análise da inteligência artificial:

Opções de Gabigol

Palmeiras : Com sua estrutura sólida e experiência em competições nacionais e internacionais, o clube poderia ser um destino atraente para Gabigol.

: Com sua estrutura sólida e experiência em competições nacionais e internacionais, o clube poderia ser um destino atraente para Gabigol. Cruzeiro : Após sua saída do Flamengo, o Cruzeiro tem sido mencionado como um possível destino para Gabigol, oferecendo-lhe a oportunidade de liderar o ataque do clube.

: Após sua saída do Flamengo, o Cruzeiro tem sido mencionado como um possível destino para Gabigol, oferecendo-lhe a oportunidade de liderar o ataque do clube. Santos: O Santos, clube onde Gabigol iniciou sua carreira, também pode ser uma opção, permitindo-lhe retornar às suas raízes e contribuir para o sucesso do time.

- No entanto, é importante lembrar que a escolha do melhor clube para Gabigol depende de vários fatores, incluindo suas prioridades pessoais, objetivos profissionais e condições financeiras - completou a Meta AI.

Negociações com o Cruzeiro

Em reta final de vínculo com o Flamengo, onde assinou contrato definitivo em 2020, Gabigol recebia salário mensal em torno de R$ 1,45 milhão. No Cruzeiro, os valores serão próximos de R$ 3 milhões, a partir de janeiro, superando Matheus Pereira e assumindo o ranking de salários do Cabuloso.

Com a Copa do Brasil de 2024, Gabriel Barbosa termina sua passagem pelo Flamengo com 13 títulos conquistados (Foto: Fernando Moreno/AGIF)