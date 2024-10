Mauro Cezar dá dica para Filipe Luís: ‘Vai ser obrigado a aprender’

Comentarista Mauro Cezar avaliou postura de Filipe Luís a beira do campo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, no último sábado, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida marcou a segunda vitória seguida do novo treinador do Rubro-Negro, Filipe Luís. Após a partida, o jornalista Mauro Cezar Pereira deu uma dica para o técnico.

Na visão do comunicador, o ex-jogador, que iniciou a carreira como treinador no início deste ano, precisa aprender a se impor à beira do campo com a arbitragem. De acordo com ele, Filipe Luís enfrentará cenários onde o técnico do time adversário buscará essa imposição com o árbitro de campo. Assim, para combater determinado fato, ele também precisará desenvolver determinada característica.

- Acho saudável ele (Filipe Luís) não querer reclamar da arbitragem. Mas, vão existir momentos, em que ele estará contra um técnico que pressiona e reclama o tempo todo. Aí, ele vai ser obrigado, e vai ter que apresentar a pressionar a arbitragem - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Porque se não o que acontece, o outro pressiona, e você fica calado, muitos árbitros, se for sucetível a pressão, acaba de alguma forma podendo favorecer o adversário. Isso por conta da pressão. Faz parte do futebol. O Filipe, vai ter que aprender a chegar e falar 'vem cá, por quê ele tá reclamando, aqui não aconteceu nada'. É um jogo - concluiu.

Com a vitória contra o Bahia, o Flamengo confirmou a permanência na quarta colocação da classificação do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. O rubro-negro segue a nove pontos atrás do líder Botafogo, mas diminuiu a distância para o Palmeiras, vice-líder, e está a apenas seis pontos de desvantagem em relação ao alviverde.