Técnico do Flamengo, Filipe Luís vê ‘velho fantasma’ em estreia no Brasileirão

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 06:30 • Redação do Lance!

Novo treinador do Flamengo, Filipe Luís terá seu primeiro jogo à beira do campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, neste sábado (5), na Arena Fonte Nova. Em sua estreia oficial no comando rubro-negro, o ex-lateral conduziu a equipe à vitória sobre o Corinthians, na Copa do Brasil.

Coincidentemente, sua primeira partida com o Manto Sagrado dentro das quatro linhas aconteceu diante do Tricolor Baiano. Em 2019, as duas equipes se encontraram no mesmo palco, em uma tarde dominical de pesadelos para o agora técnico.

Como foi a estreia de Filipe Luís como jogador do Flamengo

No dia 4 de agosto daquele ano, o Bahia atropelou o Flamengo por 3 a 0, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro teve Gilberto como algoz ao marcar um hat-trick no jogo de estreia de Filipe Luís como lateral-esquerdo do clube carioca.

Em seu retorno ao Brasil após 15 anos atuando na Europa, ele teve atuação discreta no confronto e foi presa fácil do Esquadrão de Aço ao ver dois dos três gols surgirem pelo flanco esquerdo. Segundo o ídolo rubro-negro, os sentimentos são completamente diferentes ao comparar sua primeira partida como jogador e técnico.

- Como jogador, eu estava com um certo receio porque vinha de lesão. Lembro que na Bahia eu ficava olhando para a camisa que era cinza o escudo. Eu ficava olhando para as placas do Campeonato Brasileiro. Eu estava no jogo pensando neste momento, mas com aquela tensão de jogar bem e fazer o jogo perfeito. Não foram aquelas coisas - explicou Filipe, em coletiva de imprensa.

Virando a chave após a grande vitória sobre o Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Filipe Luís fará seu segundo jogo como técnico em cenário diferente do que sentiu em sua estreia, com quase 50 mil pessoas no Maracanã e sendo ovacionado. Agora, o Flamengo encara o Bahia fora de casa no fim de semana, visando exorcizar os fantasmas do passado.

