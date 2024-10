Mulheres de jogadores do Flamengo rompem amizade, diz site

Jogadores do Flamengo posam para foto antes na partida contra Corinthians no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro

O elenco do Flamengo é conhecido por ter uma grande participação de familiares no dia a dia. Não atoa, as mulheres dos atletas costumam conviver e se organizarem em um grupo para acompanhar os maridos. Contudo, a boa relação pode ter chegado ao fim para as esposas de dois jogadores.

De acordo com o jornal Extra, Ingrid Cantarini e Jordana Hollenben, respectivamente esposas de Allan Souza e Luiz Araújo, romperam a amizade. As influenciadoras tinham uma relação de parceria e chegaram a compartilhar momentos juntas em aulas de beach tennis, além de encontros no dia a dia, nas redes sociais.

Porém, nos últimos dias a relação entre as duas esfriou. As esposas dos atletas deixaram de se seguir nas redes sociais e pararam de compartilhar fotos juntos durante a rotina semanal. O rompimento da amizade expõem um possível racha entre o 'elenco extracampo' das esposas dos jogadores do Flamengo.

Uma fonte ligada ao jornal "Extra" afirmou que o grupo de mulheres dos atletas rubro-negros "não são mais unidas como antes". O início do racha teria acontecido após a transferência de Everton Ribeiro, para o Bahia. Isso porque, Marília Nery, mulher do meia, era um dos pilares do time de esposas, denominado como "Flanáticas.

Com a baixa no elenco, a responsabilidade de assumir a liderança do grupo ficou com Isa Ranieri, esposa de Everton Cebolinha. A influenciadora já chegou a liderar um movimento de brindes para os familiares dos jogadores. Além dela, Gisellen Ramalho, mulher de Bruno Henrique, também desempenha um papel importante. As duas agem como pilares para tentar manter a boa relação entre as esposas dos atletas.