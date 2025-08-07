Mauro Cezar avalia atuação do Flamengo e aponta ‘problema’ da eliminação
Rubro-Negro foi batido pelo Atlético-MG nos pênaltis
O Flamengo venceu no tempo normal por 1 a 0, mas foi o Atlético-MG que se classificou. O Galo venceu nos pênaltis por 4 a 3, com ótima atuação de Everson. O goleiro atleticano defendeu uma penalidade e marcou o gol da classificação. Após o fim da partida, Mauro Cezar falou em seu canal pessoal do Youtube sobre a eliminação.
- Única coisa boa da eliminação é que agora o Flamengo vai ter um calendário um pouco mais suave. Ninguém quer ser eliminado, isso não é objetivo de ninguém, mas vai ganhar um pouco mais de tempo para trabalhar buscando as competições mais importantes que são as suas prioridades: O Campeonato Brasileiro e a Libertadores - começou Mauro Cezar, que seguiu:
- Acho que foi uma noite boa do Flamengo. O problema foi perder como perdeu no Rio de Janeiro, num erro crasso, meio individual do Léo Pereira, meio coletivo, porque todos ali participam da saída de bola. Os dois zagueiros e o goleiro exageraram na dose, muito tempo circulando a bola, de forma muito arriscada e acabaram permitindo o gol do Cuello - completou.
Atlético-MG x Flamengo
O Flamengo joga contra o Mirassol neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já o Atlético entra em campo no domingo (10), contra o Vasco, também pelo Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);
🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)
🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)
🔴 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).
