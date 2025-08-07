Mauro Cezar avalia atuação do Flamengo e aponta ‘problema’ da eliminação

O Flamengo venceu no tempo normal por 1 a 0, mas foi o Atlético-MG que se classificou. O Galo venceu nos pênaltis por 4 a 3, com ótima atuação de Everson. O goleiro atleticano defendeu uma penalidade e marcou o gol da classificação. Após o fim da partida, Mauro Cezar falou em seu canal pessoal do Youtube sobre a eliminação.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Wallace Yan chama atenção em Atlético x Flamengo: ‘Deboche’

- Única coisa boa da eliminação é que agora o Flamengo vai ter um calendário um pouco mais suave. Ninguém quer ser eliminado, isso não é objetivo de ninguém, mas vai ganhar um pouco mais de tempo para trabalhar buscando as competições mais importantes que são as suas prioridades: O Campeonato Brasileiro e a Libertadores - começou Mauro Cezar, que seguiu:

- Acho que foi uma noite boa do Flamengo. O problema foi perder como perdeu no Rio de Janeiro, num erro crasso, meio individual do Léo Pereira, meio coletivo, porque todos ali participam da saída de bola. Os dois zagueiros e o goleiro exageraram na dose, muito tempo circulando a bola, de forma muito arriscada e acabaram permitindo o gol do Cuello - completou.

continua após a publicidade

Hulk em ação durante Atlético-MG e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Atlético-MG x Flamengo

O Flamengo joga contra o Mirassol neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já o Atlético entra em campo no domingo (10), contra o Vasco, também pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);

🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)

🔴 Cartão vermelho: -

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).