Atlético-MG provoca Flamengo após classificação nas redes sociais
Clube mineiro eliminou carioca nas oitavas de final da Copa do Brasil
O Atlético-MG eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), na Arena MRV, nas oitavas de final. Após o resultado, o perfil oficial do clube mineiro realizou uma série de postagem nas redes sociais em tom provocativo ao rival.
A primeira, o perfil compartilhou uma imagem de um Galo, mascote do clube, deitado em uma praia. Na legenda estava escrito: "Copacabana pra uns... Copa acabando pra outros". Em uma segunda publicação, tinha uma carinha feliz, em referência ao anúncio do reforço Samuel Lino, que perdeu uma das penalidades para o Flamengo na disputa. Veja abaixo:
Flamengo x Atlético-MG
O Galo eliminou o Rubro-Negro da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), nas oitavas de final da competição. No confronto, o clube mineiro saiu na frente após vencer o primeiro confronto, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Tomás Cuello.
Na segunda partida, a equipe do técnico Filipe Luís conseguiu reverter a derrota dentro de casa e superou o adversário no tempo regulamentar por 1 a 0, na Arena MRV. A vitória por apenas um gol de diferença, marcado por Everton Cebolinha, levou a decisão para os pênaltis.
Nas penalidades, o Galo foi superior e venceu o confronto por 4 a 3. Do lado Rubro-Negro, Samuel Lino e Wallace Yan perderam as cobranças. Pelo Alvinegro, apenas Júnior Alonso não foi preciso na marca da cal. O goleiro Everson marcou o gol da classificação do Atlético-MG.
