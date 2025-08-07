Samuel Lino, atacante do Flamengo, se manifestou nas redes sociais após a eliminação na Copa do Brasil. O jogador disse que vai trabalhar muito mais e que não era assim que gostaria que a noite tivesse terminado. Confira abaixo.

"Trabalhar muito mais. Não era assim que eu queria que essa noite terminasse, ainda mais com o apoio tão grande da Nação longe de casa. Espero muito em breve poder retribuir à altura o carinho impressionante que recebi nesses primeiros dias como jogador do @flamengo. Vocês só merecem o melhor. ❤️🖤🙏🏽"

Samuel Lino foi o primeiro jogador do Flamengo que perdeu pênalti na decisão. O atacante se juntou a Wallace Yan, que desperdiçou a cobrança decisiva.

Com a eliminação, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão e para a Libertadores, as duas únicas competições que ainda disputa neste ano. O Rubro-Negro volta a campo no sábado (9) para enfrentar o Mirassol, às 18h30, no Maracanã, pela 19ª rodada.

Na próxima semana, o Flamengo encontra o Internacional pela Libertadores. O primeiro jogo das oitavas de final será às 21h30 de quarta-feira (13), no Maracanã.

