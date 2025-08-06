menu hamburguer
Flamengo: web resgata pênalti perdido por Militão após atitude de Wallace Yan

Times se enfrentaram pela Copa do Brasil

Wallace Yan em ação em Atlético-MG x Flamengo
imagem cameraWallace Yan em ação em Atlético-MG x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
21:41
  • Matéria
O Atlético-MG eliminou o Flamengo nos pênaltis, mesmo após perder por 1 a 0 no tempo normal. Com isso, o Galo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Wallace Yan desperdiçou sua cobrança na disputa de penalidades. O jovem foi o último a bater pelo Rubro-Negro.

Antes da cobrança do jovem, mais uma atitude chamou atenção dos internautas. Na caminhada para a cobrança de pênalti, Wallace Yan foi comparado com Militão por conta da sua expressão facial. Internautas repercutiram na web.

Wallace Yan perde pênalti pelo Flamengo

Wallace Yan em ação em Atlético-MG x Flamengo, pela Copa do Brasil (Gilvan de Souza/Flamengo)
Wallace Yan em ação em Atlético-MG x Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que vem por aí

O Flamengo joga contra o Mirassol neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já o Atlético entra em campo no domingo (10), contra o Vasco, também pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);
🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)
🟨 Cartões amarelos:  Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)
🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).

circulo com pontos dentroTudo sobre

