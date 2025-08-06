Renato Maurício Prado elogia jogo do Flamengo, mas questiona decisão: ‘Não entendi’

O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, nesta quarta-feira (6), na Arena MRV, nas oitavas de final. Após o resultado, o jornalista Renato Maurício Prado questiou o fato de Léo Pereira não ter realizado uma cobrança na decisão por pênaltis do confronto.

- Não entendi porque o Léo Pereira não bateu, porque é sabidamente um bom batedor. Por mais que o Wallace Yan seja um jogador abusado, que inferniza a defesa adversária e que jogou bem hoje, achei que botar nas costas do garoto aquele pênalti tenha sido um erro - comentou o jornalista.

- Mas acho que hoje é preciso calma, foi a melhor eliminação que o Flamengo poderia tomar. Foi uma boa apresentação do Flamengo. Talvez tenha sido a melhor apresentação do Flamengo nos últimos cinco jogos. O Flamengo foi um time dentro dos padrões que o Filipe Luis exigia lá atrás - completou.

Flamengo x Atlético-MG

O Galo eliminou o Rubro-Negro da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), nas oitavas de final da competição. No confronto, o clube mineiro saiu na frente após vencer o primeiro confronto, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Tomás Cuello.

Na segunda partida, a equipe do técnico Filipe Luís conseguiu reverter a derrota dentro de casa e superou o adversário no tempo regulamentar por 1 a 0, na Arena MRV. A vitória por apenas um gol de diferença, marcado por Everton Cebolinha, levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o Galo foi superior e venceu o confronto por 4 a 3. Do lado Rubro-Negro, Samuel Lino e Wallace Yan perderam as cobranças. Pelo Alvinegro, apenas Júnior Alonso não foi preciso na marca da cal. O goleiro Everson marcou o gol da classificação do Atlético-MG.