Torcedores reagem à carta de Arias após acerto com Palmeiras: 'Nunca mais'

A ida de Jhon Arias para o Palmeiras mexeu com a emoção dos torcedores do Fluminense. O colombiano publicou, nesta sábado (7), uma carta aberta em que fala sobre o momento da sua carreira e o motivo da decisão de voltar para o futebol brasileiro. Porém, o comunicado não foi bem recebido pelos tricolores nas redes sociais.

Jhon Arias é jogador do Palmeiras

O Palmeiras venceu a concorrência do Fluminense e se aproximou da contratação de Jhon Arias. O clube carioca tinha até a última quarta-feira (4) para exercer o direito de prioridade na compra e tentar igualar a proposta feita pelo Alviverde, fixada em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual).

O atacante chega à Academia de Futebol como o segundo reforço da janela de transferências, após a contratação de Marlon Freitas junto ao Botafogo.

Jhon Arias deixou o Fluminense em agosto de 2025 (Foto: Juan Mabromata / AFP)

O jogador se transferiu para a Inglaterra após comandar o Fluminense até as semifinais do Mundial de Clubes, em julho do ano passado. Pelos Wolves, somou 26 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.

Jhon Arias foi negociado pelo clube carioca por 22 milhões de euros — sendo 17 milhões fixos e outros 5 milhões em variáveis. Agora, retorna ao Brasil por um valor cerca de 8 milhões de euros superior para defender o Palmeiras.

O fato de o Wolverhampton estar virtualmente rebaixado à segunda divisão do Campeonato Inglês, aliado ao desejo do jogador de se manter em alto nível para a disputa da Copa do Mundo com a Colômbia, foram fatores fundamentais para Arias aceitar um retorno ao Brasil poucos meses após se transferir para a Europa.

