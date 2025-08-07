Torcedores do Flamengo defendem atleta após eliminação: ‘Covardia’
Mengão caiu para o Galo na Copa do Brasil nesta quarta-feira (6)
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (6), na Arena MRV. Após a partida, muitos torcedores rubro-negros saíram em defesa de um jogador que acabou recebendo ataques de rivais.
- Flamengo
Impacto financeiro: veja quanto o Flamengo deixará de receber por queda na Copa do Brasil
Flamengo07/08/2025
- Fora de Campo
Mauro Cezar avalia atuação do Flamengo e aponta ‘problema’ da eliminação
Fora de Campo07/08/2025
- Fora de Campo
Rivais ironizam Samuel Lino após pênalti em eliminação do Flamengo: ‘Herói’
Fora de Campo07/08/2025
O Rubro-Negro tinha perdido a partida de ida no Maracanã por 1 a 0, com gol de Cuello, e precisava vencer por mais de 1 gol de diferença para se classificar de maneira direta. O Flamengo ainda ganhou de 1 a 0, com golaço de Everton Cebolinha, mas caiu nos pênaltis com brilho de Everson.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Depois da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, muitos rivais atacaram Wallace Yan, que perdeu um pênalti e contribuiu na derrota rubro-negra. O jogador foi titular do time comandado por Filipe Luís, atuou durante os 90 minutos, e para muitos fez uma boa partida. Veja abaixo a reação da torcida do Flamengo.
Veja fala de torcedores sobre Wallace Yan após eliminação do Flamengo na Copa do Brasil
Como foi o jogo
Aos 14 minutos, a primeira grande chance aconteceu. Pedro finalizou de muito longe. A bola passou muito perto da trave de Everson.
Poucos minutos depois, veio a resposta do Atlético. Hulk recuperou no ataque e finalizou colocado. A finalização levou muito perigo.
➡️Rivais ironizam Samuel Lino após pênalti em eliminação do Flamengo: ‘Herói’
Aos 20, o Flamengo abriu o placar em um golaço. Plata fez boa jogada e encontrou Cebolinha dentro da área. O camisa 11 cortou a marcação e finalizou na saída do goleiro.
Cebolinha seguiu bem pelo Flamengo na primeira etapa. 11 minutos após o gol, o atacante cobrou falta direto. A bola tirou tinta do travessão.
O Atlético pareceu bastante ansioso no primeiro tempo, com muitos erros bobos de marcação.
No último minuto da primeira etapa, Scarpa finalizou de fora da área, e levou muito perigo. A bola tirou tinta da trave, quase empatando para o Galo.
Aos sete minutos do segundo tempo, novamente ele, Scarpa apareceu com muito perigo. O camisa 10 do Galo finalizou de fora da área e acertou o travessão.
Aos 28, Cuello fez boa jogada e finalizou rasteiro. Rossi fez a defesa, mas deu rebote. Hulk finalizou para fora, perdendo ótima oportunidade.
Aos 36, Samuel Lino recebeu dentro da área e finalizou bem. A defesa desviou, Wallace Yan fica com o rebote, sem goleiro, e cabeceia para fora.
O Flamengo venceu o tempo normal por 1 a 0, levando para os pênaltis a decisão.
A primeira cobrança foi de Arrascaeta, pelo Flamengo. Everson até acertou o canto, mas não conseguiu defender. Hulk, pelo lado atleticano também marcou, bola de um lado, goleiro do outro.
Jorginho fez a segunda cobrança e marcou, sem chances para Everson. Scarpa cobrou e também marcou, empatando a série.
Saúl foi para a terceira batida e também marcou, deslocando o goleiro atleticano. Alonso respondeu, mas bateu muito mal. Rossi fez a defesa para deixar o Flamengo na frente.
Samuel Lino cobrou a quarta cobrança e também não foi bem. Everson saltou para fazer a defesa. Igor Gomes aproveitou a chance e empatou a série novamente.
Wallace Yan bateu a quinta cobrança do Flamengo e mandou para fora, isolou. Everson finalizou a série e marcou o gol da classificação do Atlético e eliminação do Flamengo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias