Ex-Flamengo é demitido após acusação de abuso sexual

Miguel Trauco, ex-jogador do Flamengo, foi demitido do Alianza Lima (PER) após a acusação de abuso sexual contra uma argentina de 22 anos, em um hotel de Montevidéu, no Uruguai. Na decisão, divulgada na noite de sexta-feira (6), o clube peruano também comunicou o encerramento do contrato com o meia Sergio Peña, que também está entre os acusados.

Ex-jogador do Flamengo, Trauco nega acusação de abuso sexual e se coloca à disposição da Justiça

Ao contrário de Trauco e Peña, Carlos Zambrano também acusado pelo mesmo crime, ainda tem contrato, mas está afastado do elenco. A tendência é que o zagueiro de 36 anos também tenha seu contrato encerrado nos próximos dias.

Miguel Trauco foi contratado pelo Alianza Lima em 2025 (Foto: Divulgação/Alianza Lima)

Entenda o caso

A denúncia ganhou repercussão após publicação do jornal argentino "A24". Segundo o veículo, o caso teria acontecido em um hotel de Montevidéu (URU), durante a pré-temporada da equipe peruana. Três dias depois, a mulher procurou a polícia em Buenos Aires e relatou que conheceu Carlos Zambrano e foi convidada a visitá-lo no dia seguinte, no hotel onde o elenco do Alianza Lima estava hospedado. De acordo com o depoimento, Miguel Trauco e Sergio Peña chegaram depois ao local e os três teriam cometido as agressões sexuais.

Ainda conforme a imprensa da Argentina, a vítima retornou imediatamente ao país após o ocorrido, em estado de choque, e por isso a denúncia não foi registrada no Uruguai. A polícia de Buenos Aires recolheu roupas para perícia, realizou exames médicos e segue apurando o caso.

