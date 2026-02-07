IA crava desfecho do Flamengo no Campeonato Carioca

A inteligência artificial projetou os cenários para o futuro do Flamengo no Campeonato Carioca, mas o desfecho indicado não deve agradar parte da torcida rubro-negra. Pressionado por uma campanha irregular e dependente de outros resultados, o time de Filipe Luís entra na rodada decisiva cercado de incertezas e com o risco de um capítulo incômodo na competição estadual.

Em cinco jogos dos titulares em 2026, o Flamengo tem apenas uma vitória, diante do Vasco, e três derrotas para Fluminense, São Paulo e Corinthians, além do empate com o Internacional.

IA bate martelo sobre futuro do Flamengo

"O desfecho mais provável é o Flamengo vencer o Sampaio Corrêa e depender de um tropeço de um dos concorrentes diretos para se classificar no Carioca. Mesmo com campanha irregular, o elenco rubro-negro ainda é tecnicamente superior ao do Sampaio, e jogar no Maracanã costuma pesar a favor.

Já o cenário de classificação sem vitória, dependendo de uma derrota do Nova Iguaçu por cinco ou mais gols, é estatisticamente muito improvável, quase um milagre esportivo. Esse tipo de resultado elástico é raro em confrontos equilibrados do Carioca.

Em cinco jogos dos titulares em 2026, o Flamengo tem apenas uma vitória (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Resumo de probabilidades do Flamengo no Campeonato Carioca:

Vitória do Flamengo + tropeço de rival carioca e classificação: cenário mais plausível Empate/derrota e ida ao Grupo X: possível, se mantiver a irregularidade Classificação sem vencer, por goleada improvável do adversário do Nova Iguaçu: cenário mais remoto

