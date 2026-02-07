menu hamburguer
Fora de Campo

Vasco x Botafogo: IA aponta resultado do clássico que pode acabar em crise

Cruz-Maltino luta para escapar de briga contra o rebaixamento

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
15:24
Coutinho jogador do Vasco lamenta durante partida contra o Botafogo
imagem cameraVasco corre risco de não avançar ao mata-mata e precisar brigar contra o rebaixamento (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)
Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo (8), em São Januário, em partida válida pela última rodada do Campeonato Carioca. Por isso, o Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre quem deve sair como vencedor do "Clássico da Amizade". Confira:

Segundo o Meta AI, o momento das equipes pesa diretamente no prognóstico do clássico. A inteligência artificial apontou o Botafogo como favorito, citando a regularidade do time na competição e a confiança adquirida ao longo das últimas rodadas. Ainda assim, destacou o fator casa a favor do Vasco e a tradição de jogos equilibrados entre os rivais, projetando um confronto disputado até o fim, com vitória alvinegra por 2 a 1.

➡️ Vasco 'torce' para o Flamengo por tranquilidade no Carioca; entenda

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que está em jogo para o duelo entre Vasco e Botafogo

Mandante da partida em São Januário, o Vasco entrará em campi sabendo da sua real condição de olho na classificação. Caso o Sampaio Corrêa não vença o Flamengo, o Cruz-Maltino, que vem em má fase sob o comando de Fernando Diniz, já estará classificado para as quartas de final do Cariocão.

Se a equipe da Região dos Lagos vencer, e Bangu e Volta Redonda também triunfarem sobre Madureira e Boavista, respectivamente, o Gigante da Colina terá de vencer o Botafogo para avançar. Todos os jogos citados acima acontecerão neste sábado, às 21h.

O Botafogo, por sua vez, já está classificado e pode ter a primeira colocação do Grupo B antes mesmo do clássico, caso Madureira e Boavista não vençam.

Vasco x Botafogo: Palpites, Análise e Odds
A FERJ escalou Yuri Elino Ferreira para apitar o clássico entre Vasco e Botafogo (Arte: Lance!)

