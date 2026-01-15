Mauro Cezar analisa venda de Wallace Yan, do Flamengo: 'Notícia surpreendeu'
Jogador irá defender o RB Bragantino em 2026
O Flamengo acertou a venda do atacante Wallace Yan para o Red Bull Bragantino na última quarta-feira (15). A notícia veio à tona durante a derrota do Rubro-Negro para o Bangu, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a transação no mercado da diretoria do clube carioca.
➡️ Venda de Wallace Yan, do Flamengo, divide opiniões: 'Dá recado'
Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio "Jovem Pan", desta quinta-feira (15), o comentarista elogiou a venda da promessa. Mauro Cezar destacou os altos e baixos do atleta e analisou que o atacante poderá ter mais oportunidade de evoluir no time paulista.
— Foi uma notícia de ontem que surpreendeu. Ele tava jogando. Do time da base, ele é o único dos já incorporados aos profissionais que está jogando. Mas ele perdeu muito terreno. Não teve atuações tão boas no segundo semestre, caiu de rendimento. Teve polêmicas também, como a expulsão contra o Bahia — inciou o jornalista, antes de completar.
— É um tipo de contratação que o Red Bull Bragantino gosta de fazer. De jogador jovens. Pelo valor, acho uma venda importante. Pela idade, e pelo que o Wallace Yan apresentou até aqui. Foi bom para o Flamengo... O clube paulista pode ser importante para ajudar ele a se desenvolver. Hoje, é mais uma expectativa de um jogador, que pode crescer, do que uma realidade. Se confirmar esses valores, o Flamengo vendeu muito bem — concluiu.
Adeus de Wallace Yan
Apesar da venda, Wallace Yan foi titular na derrota do Flamengo diante do Bangu, na última quarta-feira (14), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O atacante faz parte do grupo alternativo do Rubro-Negro que inicia o torneio estadual.
Conforme a apuração do Lance!, o clube de Bragança Paulista acertou a compra do jogador formado nas categorias de base do Flamengo. Os valores são especulados entre 10 a 12 milhões de euros. O jogo contra o Bangu foi o último de Wallace Yan com o Manto Rubro-Negro. Antes da bola rolar, o jovem se despediu dos companheiros de equipe.
Jovem viveu de altos e baixos no Flamengo em 2025
Os últimos meses foram intensos para Wallace Yan no Flamengo. Um dos destaques na equipe rubro-negra no Mundial de Clubes, o jovem jogador viu as oportunidades diminuírem com Filipe Luís no final de 2025.
➡️Estudo põe Flamengo em ranking de clubes que mais revelaram para elite da Europa; veja lista
O jovem estreou pelos profissionais do Flamengo em 2024, mas atuou em apenas uma partida. 2025, entretanto, mudou o cenário da carreira do menino. Com muito destaque no começo da temporada, Wallace Yan passou a ser peça importante da equipe de Filipe Luís e virou xodó dos torcedores.
Depois de algumas confusões e expulsões infantis em campo, o jogador acabou perdendo espaço no elenco e foi preterido por outras opções, como Bruno Henrique, Juninho e Gonzalo Plata. No total, Wallace entrou em campo 33 vezes, marcou sete gols e deu quatro assistências.
