Wallace Yan se emociona e confirma saída do Flamengo: 'Aprendi muito aqui'
Atacante deixa o Rubro-Negro e assina com o Red Bull Bragantino
O atacante Wallace Yan realizou o último jogo com a camisa do Flamengo nesta quarta-feira (14), contra o Bangu. Após a partida pelo Cariocão, o jogador conversou com jornalistas, confirmou a saída para o Red Bull Bragantino e se emocionou.
- Estou emocionado pelo carinho da torcida, de todos do clube… Sou um garoto que aprendeu muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar muitas alegrias ainda - disse Wallace Yan, com lágrimas nos olhos e voz embargada.
Red Bull Bragantino contrata Wallace Yan, do Flamengo
O jovem de 20 anos foi negociado em definitivo com o Massa Bruta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pela reportagem do Lance! O jogador se despediu dos companheiros antes mesmo da bola rolar nesta quarta-feira (14).
Jovem viveu de altos e baixos em 2025
Os últimos meses foram intensos para Wallace Yan no Flamengo. Um dos destaques na equipe rubro-negra no Mundial de Clubes, o jovem jogador viu as oportunidades diminuírem com Filipe Luís no final de 2025.
O jovem estreou pelos profissionais do Flamengo em 2024, mas atuou em apenas uma partida. 2025, entretanto, mudou o cenário da carreira do menino. Com muito destaque no começo da temporada, Wallace Yan passou a ser peça importante da equipe de Filipe Luís e virou xodó dos torcedores.
Depois de algumas confusões e expulsões infantis em campo, o jogador acabou perdendo espaço no elenco e foi preterido por outras opções, como Bruno Henrique, Juninho e Gonzalo Plata. No total, Wallace entrou em campo 33 vezes, marcou sete gols e deu quatro assistências.
