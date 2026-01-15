menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Wallace Yan se emociona e confirma saída do Flamengo: 'Aprendi muito aqui'

Atacante deixa o Rubro-Negro e assina com o Red Bull Bragantino

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
00:43
Wallace Yan, do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraWallace Yan deixou o Flamengo e acertou com o RB Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
O atacante Wallace Yan realizou o último jogo com a camisa do Flamengo nesta quarta-feira (14), contra o Bangu. Após a partida pelo Cariocão, o jogador conversou com jornalistas, confirmou a saída para o Red Bull Bragantino e se emocionou.

- Estou emocionado pelo carinho da torcida, de todos do clube… Sou um garoto que aprendeu muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar muitas alegrias ainda - disse Wallace Yan, com lágrimas nos olhos e voz embargada.

Red Bull Bragantino contrata Wallace Yan, do Flamengo

O jovem de 20 anos foi negociado em definitivo com o Massa Bruta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pela reportagem do Lance! O jogador se despediu dos companheiros antes mesmo da bola rolar nesta quarta-feira (14).

Jovem viveu de altos e baixos em 2025

Os últimos meses foram intensos para Wallace Yan no Flamengo. Um dos destaques na equipe rubro-negra no Mundial de Clubes, o jovem jogador viu as oportunidades diminuírem com Filipe Luís no final de 2025.

O jovem estreou pelos profissionais do Flamengo em 2024, mas atuou em apenas uma partida. 2025, entretanto, mudou o cenário da carreira do menino. Com muito destaque no começo da temporada, Wallace Yan passou a ser peça importante da equipe de Filipe Luís e virou xodó dos torcedores.

Depois de algumas confusões e expulsões infantis em campo, o jogador acabou perdendo espaço no elenco e foi preterido por outras opções, como Bruno Henrique, Juninho e Gonzalo Plata. No total, Wallace entrou em campo 33 vezes, marcou sete gols e deu quatro assistências.

Wallace Yan em entrevista na zona mista após o jogo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
Wallace Yan durante o Mundial de Clubes, em 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

