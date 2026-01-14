Venda de Wallace Yan, do Flamengo, divide opiniões: 'Dá recado'

O Flamengo acertou a venda do atacante Wallace Yan para o RB Bragantino nesta terça-feira (14). A notícia tornou-se pública durante a transmissão da partida contra o Bangu, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, e confirmada pelo Lance!. Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro repercutiram sobre a saída do jogador.

Estudo põe Flamengo em ranking de clubes que mais revelaram para elite da Europa; veja lista

A venda do jogador dividiu opiniões entre a torcida do clube carioca. Parte dos torcedores criticaram a decisão da diretoria e apontaram para uma desvalorização, dentro do elenco profissional, de alguns jogadores das categorias de base.

Por outro lado, outra parte da torcida comemorou a transação. Alguns chegaram a apontar que o futuro do jogador pode ser brilhante no RB Bragantino. Veja a repercussão abaixo:

Adeus de Wallace Yan

Apesar da venda, Wallace Yan foi relacionado para ser titular do Flamengo na partida contra o Bangu, na noite desta quarta-feira (14), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O atacante faz parte do grupo alternativo do Rubro-Negro que inicia o torneio estadual.

Conforme a apuração do Lance!, o clube de Bragança Paulista acertou a compra do jogador formado nas categorias de base do Flamengo. O jogo contra o Bangu será o último de Wallace Yan com o Manto Rubro-Negro. Antes da bola rolar, o jovem se despediu dos companheiros de equipe.

Jovem viveu de altos e baixos no Flamengo em 2025

Os últimos meses foram intensos para Wallace Yan no Flamengo. Um dos destaques na equipe rubro-negra no Mundial de Clubes, o jovem jogador viu as oportunidades diminuírem com Filipe Luís no final de 2025.

O jovem estreou pelos profissionais do Flamengo em 2024, mas atuou em apenas uma partida. 2025, entretanto, mudou o cenário da carreira do menino. Com muito destaque no começo da temporada, Wallace Yan passou a ser peça importante da equipe de Filipe Luís e virou xodó dos torcedores.

Depois de algumas confusões e expulsões infantis em campo, o jogador acabou perdendo espaço no elenco e foi preterido por outras opções, como Bruno Henrique, Juninho e Gonzalo Plata. No total, Wallace entrou em campo 33 vezes, marcou sete gols e deu quatro assistências.