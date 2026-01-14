Flamengo perde para o Bangu em segundo jogo com sub-20 no Carioca
Falhas individuais custam pontos ao Rubro-Negro em Moça Bonita
Ainda com a equipe sub-20, o Flamengo foi derrotado por 2 a 1 pelo Bangu nesta quarta-feira (14), no Estádio Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. PK e Garrinsha fizeram os gols dos donos da casa, e Guilherme descontou para os visitantes. Este foi o segundo jogo do Rubro-Negro na competição, já que ficou no empate com a Portuguesa em estreia antecipada no último domingo (11).
Bangu x Flamengo: como foi o jogo?
O jogo não poderia começar melhor para os donos da casa. Logo aos quatro minutos, Lucas Vieira foi desarmado na saída de bola, e PK não desperdiçou a chance cara cara com o goleiro Léo Nannetti para abrir o placar em Moça Bonita. O Flamengo tentou responder rapidamente com Wallace Yan, mas o atacante parou no goleiro Bruno.
A cena quase que se repetiu aos 12'. Dessa vez, Daniel Sales tentou drible na intermediária e perdeu a bola. O Bangu aproveitou o novo erro para ampliar o placar com o haitiano Garrincha, que acertou o ângulo oposto em chute do canto esquerdo da área.
Logo no reinício de jogo, o Rubro Negro chegou a balançar a rede com Lucas Vieira, com chute frontal na entrada da área após passe de Guilherme. Contudo, o árbitro marcou falta do garçom na origem do lance.
A partida seguiu movimentada em Moça Bonita, e não demorou muito para o Flamengo diminuir. Guilherme recebeu lançamento e, cara a cara com Bruno, tocou de cobertura para fazer o primeiro gol rubro-negro aos 19'.
O ritmo do jogo diminuiu, e o Mais Querido voltou a assustar aos 36 minutos. Após bate-rebate, Wallace Yan finalizou rasteiro, procurando o canto oposto, e Bruno fez grande defesa. Já nos acréscimos, mais uma chance para o Flamengo: Wallace serviu Joshua com liberdade dentro da área, mas o atacante acabou desarmado no último instante. Apesar das oportunidades dos visitantes, o Bangu foi para o intervalo com a vitória.
O segundo tempo voltou morno, com muitas paralisações para atendimentos médicos, sobretudo do lado do Bangu. Do lado rubro-negro, Joshua conseguiu sofrer falta próxima à área adversária após grande jogada individual, e Pablo Lúcio levou perigo na cobrança aos 13'.
O Flamengo seguiu com o controle da posse de bola por todo o segundo tempo, mas sem sucesso em furar a retranca do Alvirrubro. Muito participativo em seu provável último jogo pelo clube, Wallace Yan passou a sair da área ajudar na armação, mas também sem efetividade.
Foi do camisa 64 a principal finalização do Rubro-Negro na segunda etapa. Já aos 44, ele limpou a marcação e bateu forte da entrada da área, mas mandou para fora. Assim, vitória do Bangu e festa dos donos da casa em Moça Bonita.
O que vem por aí?
O Flamengo volta a campo no próximo sábado (17), às 21h30, e vista o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. No mesmo dia, o Bangu encara o Madureira às 18h30, mais uma vez em Moça Bonita. Ambos os jogos são válidos pela segunda rodada do Campeonato Carioca.
✅ FICHA TÉCNICA
BANGU 2 X 1 FLAMENGO
1ª rodada — Campeonato Carioca 2026
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: PK, aos 4'/1ºT (1-0); Garrinsha, aos 12'/1ºT (2-0); Guilherme, aos 19'/1ºT (2-1);
🟨 Cartões Amarelos: Gilberto e Patrick (BAN); Jonnny, Pablo Lúcio e Wallace Yan (FLA).
⚽️ ESCALAÇÕES
Bangu (Técnico: Alex Nascif)
Bruno; Dudu (Caio Felipe), Gilberto, Patrick (Kadu) e Bruno Boca; Italo Isaac (Ricardo Sena), Mauro Silva e Walber; Sibito, PK (Luisinho) e Garrinsha (Douglas Lima).
Flamengo (Técnico: Bruno Pivetti)
Léo Nannetti; Daniel Salles (Wanderson), João Victor, Iago e Johnny (Gusttavo); Pablo Lúcio, Lucas Vieira (Alan Santos) e Guilherme; Joshua (João Camargo), Douglas Telles (Ryan Roberto) e Wallace Yan.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lucas Castro dos Santos
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
