Técnico do West Ham abre o jogo sobre Lucas Paquetá no Flamengo: 'Solução'

Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), antes da partida contra o Tottenham, válida pela Premier League. Na ocasião, foi questionado sobre o interesse do Flamengo na contratação de Lucas Paquetá, ocasião em que esclareceu a postura da diretoria diante da situação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao responder duas perguntas sobre o camisa 10, Nuno afirmou que a situação precisa ser resolvida o quanto antes, devido à importância de contar com jogadores focados em ajudar o West Ham na missão de escapar do rebaixamento para a segunda divisão inglesa, especialmente no que diz respeito à mobilização de seus principais atletas.

continua após a publicidade

— Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores. Então, vamos tentar resolver a situação — iniciou o português.

— Como disse no início, é uma solução que temos que procurar. O clube, o jogador e eu. E olha: meu trabalho é preparar o time e preparar o time com os melhores jogadores que temos. Lucas é um desses melhores jogadores. Meu trabalho é tentar tirar o melhor deles — completou Nuno.

continua após a publicidade

O West Ham ocupa a 18ª posição na Premier League, a primeira dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos — sete atrás do Nottingham Forest, primeiro clube fora do Z3 — após 21 rodadas. Os Hammers somam três vitórias, cinco empates e 13 derrotas, além de 22 gols marcados e 43 sofridos. O próximo desafio dos comandados de Espírito Santo será neste sábado (17), às 12h de Brasília, contra o Tottenham, em partida válida pela 22ª rodada da liga nacional.

Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham, observa o campo antes da partida contra o Queens Park Rangers (Foto: Justin Tallis/AFP)

Paquetá no Flamengo? 🔴⚫

Lucas Paquetá deseja retornar ao Flamengo. A exigência inicial do West Ham foi de 60 milhões de euros (cerca de R$ 375 milhões), enquanto o Flamengo admite pagar 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões). Fontes próximas à negociação indicam que o clube inglês pode flexibilizar o valor pedido, diante da intenção do atleta de não permanecer na Inglaterra.

O jogador ficou fora de duas partidas recentes do West Ham, contra Wolverhampton (3) e Queens Park Rangers (11), devido a uma lesão nas costas. No dia 6 de janeiro, Paquetá atuou contra o Nottingham Forest, mas voltou a sentir dores nas costas e não participou dos treinos seguintes. Ainda não há definição sobre sua disponibilidade para o confronto contra o Tottenham.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.