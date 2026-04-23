Erick Pulgar vira assunto após vitória do Flamengo: 'Nunca'

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (22), em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Depois da partida, o volante Erick Pulgar virou assunto entre torcedores do Mengão nas redes sociais.

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Com uma lesão, Pulgar ficou de fora da partida entre Flamengo e Vitória. No Maracanã, o Mais Querido abriu o placar com um golaço de Evertton Araújo, que substituiu o chileno. Erick empatou para o time baiano, e Pedro selou o triunfo do clube carioca.

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Nas redes sociais, Pulgar virou alvo de um debate entre muitos torcedores do Flamengo depois da vitória na Copa do Brasil. Para alguns, o menino assumiu a titularidade, mas outros defendem que o chileno ainda tem vaga entre os onze iniciais. Veja os comentários abaixo:

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Comemoração de Evertton Araújo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja comentários sobre Pulgar

Como foi o jogo entre Flamengo e Vitória

O jogo no Maracanã começou com duas pinturas logo de cara. Aos nove minutos, Evertton Araújo, após troca de passes do sistema ofensivo do Flamengo, acertou um chutaço de fora da área, levando a torcida à loucura. Mas, para a frustração dos rubro-negros cariocas, Erick, logo após a saída de bola, teve a mesma felicidade do adversário. Em uma finalização à la Zidane, chutou de primeira, sem chances para Rossi, e deixou tudo igual no placar.

A partir daí, o Flamengo passou a ter o controle contra o Vitória, mas encontrou dificuldade para penetrar a defesa do Vitória, que se fechou e buscou jogadas de contra-ataque, criando pouquíssimas chances de perigo (as melhores delas na reta final do primeiro tempo com Cebolinha). Com Luiz Araújo como principal armador no meio-campo e sem efetividade dos jogadores de beirada, o time pecou pela falta de criatividade na etapa inicial.

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Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim optou pelas entradas de Arrascaeta e Saúl, buscando dar mais dinamismo ao ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo da rede. Já aos 19', o camisa 10 arriscou um chute cruzado e acertou a trave. Vitória do Flamengo na Copa do Brasil.